СНБО Украины: самолёт в Иране мог быть сбит ракетой производства РФ

Среди основных версий катастрофы "Боинга" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана - поражение ракетой, в том числе, возможно, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов изданию Цензор.нет.

По словам Данилова, украинские эксперты разрабатывают четыре основные версии катастрофы. Кроме поражения ракетой, это столкновение с беспилотником или другим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв на борту самолёта в результате теракта.

Как заявил Данилов, украинские специалисты, прибывшие в Иран, сейчас согласовывают с иранской стороной возможность своего выезда на место катастрофы. Они намерены искать обломки ракеты ЗРК "Тор".

Накануне в Интернете появились фотографии, на которых обломки ракеты изображены вместе с обломками самолёта. Утверждается, что речь идёт именно об украинском "Боинге". В то же время, расследовательская группа Bellingcat предупредила, что эти утверждения пока не доказаны, поскольку геолоцировать место, где был сделать снимок, невозможно, и неясно, идёт ли речь об Иране.

Версия о том, что самолёт мог быть сбит, появилась в соцсетях, а затем и в СМИ сразу после катастрофы. Причиной таких предположений было то, что катастрофа произошла спустя несколько часов после того, как Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке - как утверждает Тегеран, это была акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.​ Предположение о том, что самолёт могли случайно сбить иранские военные, первым высказало иорданское издание Al-Hadath.

Агентство Reuters в четверг со ссылкой на источники в американской, европейской и канадской разведке, однако, сообщило, что западные спецслужбы полагают, что самолёт не был сбит, а разбился из-за технической неисправности. По данным источника в канадских спецслужбах, речь идёт о перегреве двигателя.

Власти Ирана в четверг сообщили о предварительных выводах расследования. Причиной катастрофы было названо возгорание двигателя и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль. В отчёте говорится, что перед исчезновением с радаров самолет находился на высоте около 2500 метров. Пилоты не сообщали о нештатной ситуации, однако, судя по траектории полёта, пытались вернуться в аэропорт вылета.

В интернете опубликованы видео очевидцев, на которых видно, что огонь охватил самолёт ещё в воздухе, а после падения лайнер взорвался.

Посольство Украины в Иране первоначально заявило, что самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя и версия теракта исключается. Позже это сообщение было удалено, а вместо него появилось заявление, что рассматриваются все возможные версии трагедии.