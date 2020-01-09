РЖД планирует потратить 598,6 миллиарда рублей на развитие железной дороги в Санкт-Петербурге. Монополия хочет сделать электрички новым видом общественного транспорта в городе и рассчитывает на значительный рост потока грузов. Большую часть денег на проект перевозчик планирует получить из бюджета.

О завершении подготовки концепции развития железнодорожного узла Петербурга пишет со ссылкой на неназванный источник газета "Коммерсантъ". В РЖД рассчитывают потратить больше полутриллиона рублей до 2030 года. 40 процентов средств монополия рассчитывает получить из федерального бюджета, 30 – из бюджета города, а 30 – из собственной инвестиционной программы, утверждает источник издания.

За эти деньги планируется создать два полукольца железнодорожных линий, интегрированных с городским метро. Одно из них планируется пустить по маршруту Ораниенбаум – Белоостров через аэропорт Пулково, писала ранее "Фонтанка". Второй – по маршруту Гатчина – Токсово. Также планируется перераспределение движения грузовых поездов.

Опрошенный "Коммерсантом" эксперт посчитал, что проект РЖД – сырой и малореалистичный. Кроме того, он сильно зависит от реализации плана по строительству скоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург, напомнил он.

В апреле о принципиальном согласии на строительство такой железной дороги писали "Коммерсантъ" и "Ведомости". Проект оценивается больше чем в триллион рублей и должен сократить время поездки между городами до двух часов.