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РЖД хочет потратить 600 миллиардов рублей на электрички в Санкт-Петербурге

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РЖД планирует потратить 598,6 миллиарда рублей на развитие железной дороги в Санкт-Петербурге. Монополия хочет сделать электрички новым видом общественного транспорта в городе и рассчитывает на значительный рост потока грузов. Большую часть денег на проект перевозчик планирует получить из бюджета.

О завершении подготовки концепции развития железнодорожного узла Петербурга пишет со ссылкой на неназванный источник газета "Коммерсантъ". В РЖД рассчитывают потратить больше полутриллиона рублей до 2030 года. 40 процентов средств монополия рассчитывает получить из федерального бюджета, 30 – из бюджета города, а 30 – из собственной инвестиционной программы, утверждает источник издания.

За эти деньги планируется создать два полукольца железнодорожных линий, интегрированных с городским метро. Одно из них планируется пустить по маршруту Ораниенбаум – Белоостров через аэропорт Пулково, писала ранее "Фонтанка". Второй – по маршруту Гатчина – Токсово. Также планируется перераспределение движения грузовых поездов.

Опрошенный "Коммерсантом" эксперт посчитал, что проект РЖД – сырой и малореалистичный. Кроме того, он сильно зависит от реализации плана по строительству скоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург, напомнил он.
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В апреле о принципиальном согласии на строительство такой железной дороги писали "Коммерсантъ" и "Ведомости". Проект оценивается больше чем в триллион рублей и должен сократить время поездки между городами до двух часов.

  • В Москве в ноябре были запущены два маршрута так называемых Московских центральных диаметров. Так мэрия города назвала обновленные маршруты главных направлений пригородных электричек. Пока запущены направления D1 – от Лобни до Одинцова и D2 – от Нахабина до Подольска. Всего же в планах властей открыть пять диаметров. Утверждается, что движение на них будет почти такое же частое, как в метро. Проект финансируется в равной степени из бюджета Москвы и бюджета РЖД. Вся программа оценивается в 155 млрд рублей, то есть в разы меньше, чем в Петербурге. Запуск диаметров вызвал смешанную реакцию: часть пассажиров жаловались на неудобные изменения в расписании, неработающие валидаторы, небольшую вместимость новых поездов.
  • Ранее в Москве заработало так называемое Московское центральное кольцо – открылось пассажирское движение по существовавшему ещё с начала XX века кольцу железной дороги. Затраты на этот проект составили около 140 млрд рублей.

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