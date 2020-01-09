Ключевой обвиняемый по делу "Сети" назвал имена тех, кто его пытал

Дмитрий Пчелинцев, обвиняемый по делу так называемого террористического сообщества "Сеть", для которого прокуратура, посчитав его лидером организации, запросила 18 лет лишения свободы, дал из СИЗО большое интервью "Новой газете".
В нём он, в частности, назвал имена тех, кто применял к нему пытки с целью выбить признательные показания, в результате которых обвиняемый стал плохо слышать на одно ухо и лишился половины жевательных зубов. Пчелинцев рассказал, что 10 февраля 2018 года оперативники ФСБ Токарев и Шепелев пытали его в СИЗО "динамо-машиной", которая оказалась советским полевым телефоном. Также участником пыток и угроз он назвал сотрудника ФСИН по имени Сергей Васильевич.
Имя ещё одного сотрудника правоохранительных органов, который, по словам Пчелинцева, пытал его, обвиняемый не знает. Он лишь рассказал, что некий "спецназовец" приходил к нему в СИЗО трижды, также бил его током с помощью "динамо-машины", и ещё избивал руками.
По началу, по словам Пчелинцева, следствие пыталось заставить обвиняемых сознаться в причастности к запрещённым в России организациям "Артподготовка", ИГИЛ и даже к "Курдским отрядам самообороны". При этом он рассказал, что некоторые из членов несуществующей "Сети" впервые увидели друг друга только в суде. Другая часть подсудимых, по рассказу Пчелинцева, до этого была знакома по играм в страйкбол – именно этим увлечением и фотографиям со страйкбольным оружием в соцсетях они и привлекли к себе внимание ФСБ.
В конце ключевой обвиняемый по делу "Сети" отметил, что не испытывает злости к тем, из-за кого он оказался под арестом. "Порой они мне противны, часто мне их просто жаль. На большее моих душевных сил не хватает", – поделился Пчелинцев.
При этом он подчеркнул, что всё случившееся для него – трагедия, которая сломала ему жизнь. Если бы Пчелинцев не попал в СИЗО, то, по его словам, у него с женой уже были бы дети, а теперь он не уверен, что решится на это.
- Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
- Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками током, а также о том, что оперативники подбросили им оружие. У одного из обвиняемых, Игоря Шишкина, врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины, а посетившие Шишкина в СИЗО члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Позже Шишкин подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, дал показания против других обвиняемых и получил 3,5 года лишения свободы.
- Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о пытках в отношении обвиняемых по делу "Сети", не найдя в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного. В частности, по мнению СК, Виктора Филинкова били электрошокером законно, а следы на теле Ильи Капустина, пытки в отношении которого подтверждены независимой экспертизой, якобы остались не от тока, а от укусов клопов.
- Над семерыми обвиняемыми по делу "Сети" в Пензе сейчас проходит суд. Для Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского, которых следствие считает организаторами сообщества, гособвинитель запросил 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Остальных обвиняемых следствие считает участниками сообщества. По соответствующей статье Уголовного кодекса прокуратура просит приговорить Антона Чернова к 14 годам колонии, Максима Иванкина и Максима Кулькова – к десяти, Василия Куксова – к девяти, Армана Сагынбаева – к шести годам. На суде прокурор заявил, что утверждения обвиняемых о даче признательных показаний под пытками недостоверны, поэтому для вынесения приговора за основу нужно брать их первые показания. При этом свидетель обвинения Егор Зорин, чья "явка с повинной" стала поводом для возбуждения дела, признал в суде, что никаких террористических актов подсудимые не готовили.
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