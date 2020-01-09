Ключевой обвиняемый по делу "Сети" назвал имена тех, кто его пытал

Дмитрий Пчелинцев, обвиняемый по делу так называемого террористического сообщества "Сеть", для которого прокуратура, посчитав его лидером организации, запросила 18 лет лишения свободы, дал из СИЗО большое интервью "Новой газете".

В нём он, в частности, назвал имена тех, кто применял к нему пытки с целью выбить признательные показания, в результате которых обвиняемый стал плохо слышать на одно ухо и лишился половины жевательных зубов. Пчелинцев рассказал, что 10 февраля 2018 года оперативники ФСБ Токарев и Шепелев пытали его в СИЗО "динамо-машиной", которая оказалась советским полевым телефоном. Также участником пыток и угроз он назвал сотрудника ФСИН по имени Сергей Васильевич.

Имя ещё одного сотрудника правоохранительных органов, который, по словам Пчелинцева, пытал его, обвиняемый не знает. Он лишь рассказал, что некий "спецназовец" приходил к нему в СИЗО трижды, также бил его током с помощью "динамо-машины", и ещё избивал руками.

По началу, по словам Пчелинцева, следствие пыталось заставить обвиняемых сознаться в причастности к запрещённым в России организациям "Артподготовка", ИГИЛ и даже к "Курдским отрядам самообороны". При этом он рассказал, что некоторые из членов несуществующей "Сети" впервые увидели друг друга только в суде. Другая часть подсудимых, по рассказу Пчелинцева, до этого была знакома по играм в страйкбол – именно этим увлечением и фотографиям со страйкбольным оружием в соцсетях они и привлекли к себе внимание ФСБ.

В конце ключевой обвиняемый по делу "Сети" отметил, что не испытывает злости к тем, из-за кого он оказался под арестом. "Порой они мне противны, часто мне их просто жаль. На большее моих душевных сил не хватает", – поделился Пчелинцев.

При этом он подчеркнул, что всё случившееся для него – трагедия, которая сломала ему жизнь. Если бы Пчелинцев не попал в СИЗО, то, по его словам, у него с женой уже были бы дети, а теперь он не уверен, что решится на это.