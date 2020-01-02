Аресты, суды, посадки. Самые громкие дела и процессы 2019 года

Уличные протесты, подброшенные наркотики, оправдание терроризма и возбуждение ненависти к детям полицейских –​ всё это становилось поводом для уголовного преследования в 2019 году.

Радио Свобода вспоминает самые громкие процессы минувшего года и рассказывает о наиболее ожидаемых судах года наступившего.

Я/Мы и все-все-все. Дело Ивана Голунова

Небывалый общественный резонанс вызвало дело против специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова – его обвинили в распространении наркотиков. Утром 6 июня Голунова задержали в центре Москвы, у него обнаружили пакет с пятью свертками с порошком. Дома при обыске у него также нашли несколько пакетов с порошком и весы. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование связано с его журналистскими расследованиями. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.

В поддержку Ивана Голунова началась масштабная общественная кампания: сотни активистов и журналистов выстраивались в очередь, чтобы встать в пикет у здания ГУВД Москвы на Петровке, петиция с требования освободить журналиста собрала тысячи подписей, 10 июня три главные деловые газеты России – "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК – вышли с одинаковой первой полосой – "Я/Мы Иван Голунов", а на 12 июня был назначен марш в поддержку журналиста.

11 июня дело против Голунова закрыли: стали известны результаты экспертиз. Они не обнаружили следов наркотиков у журналиста, так же, как и не обнаружили его ДНК на изъятых вещах. По мнению многих экспертов, освобождение и, по сути, оправдание Голунова стало возможным под давлением общественной кампании.

Несколько сотрудников московской полиции, ответственных за задержание Голунова, были уволены. Однако все материалы по этому делу следствие засекретило. Журналист остается по нему в статусе свидетеля. Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции в конце декабря, заявил, что против пяти бывших сотрудников МВД, причастных к делу Голунова, возбуждены уголовные дела и СК ведет расследование. Президент добавил, что у него нет информации о заказчиках преступления.

Беспорядки, угрозы, призывы. "Московское дело"

"Московским делом" называют дело, возбужденное по итогам акций протеста "За честные выборы" в Мосгордуму – 27 июля, 3 августа и 10 августа 2019 года. К нему относятся уголовные дела в отношении 31 человека (по данным на конец декабря 2019 года). В первые несколько дней после акции 27 июля, когда началась "первая волна" задержаний, активистам предъявляли обвинения в участии в массовых беспорядках, а некоторым – ещё и в применении насилия по отношению к полицейским. Однако к концу лета следствие пришло к выводу, что массовых беспорядков 27 июля не было, и уголовное дело в отношении семи человек прекратили.

Тех же, кого обвиняли в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), осудили. Наказания оказались разными: от штрафов (например, 120 тысяч рублей обязали заплатить признавшего вину Павла Новикова за то, что тот ударил пластиковой бутылкой сотрудника Росгвардии) до 3,5 лет колонии общего режима. Такой срок получил Евгений Коваленко, который бросил урну в сотрудника полиции и толкнул еще одного.

Такое же наказание в суде первой инстанции назначили актеру Павлу Устинову, который, по версии следствия, 3 июля во время задержания вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Однако после массовых пикетов коллег по цеху, общественной кампании и обошедшей интернет видеозаписи, на которой было видно, что Устинов не мог вывихнуть руку Росгвардейцу, суд апелляционной инстанции изменил ему наказание на 1 год условно. Сейчас в следственных изоляторах остаются еще три человека, которых обвиняют в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

К "московскому делу" принято относить еще несколько уголовных дел, связанных с протестной активностью лета 2019 года:

Дело Егора Жукова

Изначально студента Высшей школы экономики обвиняли в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля. Следствие утверждало, что в материалах дела есть видео, на котором Жуков якобы координирует толпу протестующих и указывает им, куда идти. Когда выяснилось, что на видео другой человек, дело о "массовых беспорядках" прекратили, но предъявили Жукову другое обвинение – в призывах к экстремизму. Следствие усмотрело их в "Блоге Жукова", Youtube-канале, который студент-политолог вел с 2017 года и в котором высказывался на важные, с его точки зрения, общественно-политические темы. Егора Жукова приговорили к 3 годам условно с запретом администрировать сайты. В поддержку Жукова развернулась массовая общественная кампания, на оглашение приговора пришел рэпер Oxxxymiron и сотни других людей.

Дело Владислава Синицы

Он получил самый суровый срок в рамках "московского дела" – 5 лет колонии за твит в адрес сотрудников правоохранительных органов. Синица комментировал появившийся после акции 27 июля проект про деанонимизации сотрудников Росгвардии, которые во время задержаний скрывали свои лица и жетоны.

Синица описал гипотетическую ситуацию, в которой после публикации в сети семейных фотографий сотрудников правоохранительных органов недоброжелатели могут похитить и изувечить их детей.

Следствие посчитало эти слова возбуждением ненависти и вражды с угрозой применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов и их семьям, а выступившие в суде росгвардейцы заявили, что восприняли эту публикацию в соцсетях как угрозу. Владислав Синица вину не признал, его защита настаивала, на том, что Синица ответил на вопрос одного из пользователей, ни к чему не призывал, а всего лишь написал о том, как бывает.

Дело Константина Котова

Константин Котов – 34-летний активист, постоянный участник многих московских протестных акций. Он получил 4 года колонии по так называемой "дадинской" статье, за неоднократное нарушение правил проведение публичных мероприятий. За 2019 год Котова четыре раза задерживали во время уличных акций и назначали ему наказание в рамках административного кодекса – штрафы или арест сроком до 15 суток. А 10 августа, после очередной акции "За честные выборы" в Мосгордуму, Котова задержали в пятый раз и возбудили уже уголовное дело. Следствие заняло меньше месяца, и в начале сентября суд признал активиста виновным и назначил ему самое суровое наказание по этой статье среди всех, кто был по ней когда-либо осужден (статья введена в Уголовный кодекс летом 2014 года).

Дело об угрозах судьям

К нему относят отдельные уголовные дела, возбужденные в отношении четырех активистов. Их обвиняют в том, что после вынесения приговоров Константину Котову и Павлу Устинову они опубликовали в соцсети "Вконтакте" посты, в которых были призывы к насилию и угрозы в отношении судей, вынесших эти приговоры. Все четверо находятся в следственных изоляторах.

"Болотная" по-ингушски. Дело о митинге в Магасе

"Ингушское болотное дело" – так наблюдатели называют уголовное дело, которое возбудили в отношение участников оппозиционного митинга, прошедшего в Магасе 26 марта 2019 года.

Поводом для народного недовольства стало соглашение, заключенное между главами Чечни и Ингушетии, об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Согласно документу, часть ингушских территорий передавалась Чечне. Это вызвало массовые протесты в столице Ингушетии Магасе.

В конце марта тысячи протестующих вышли на согласованный митинг против изменения административной границы с Чечней, ограничения права на референдум и отмены прямых выборов главы региона. Уличные выступления переросли в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам.

По меньшей мере 34 активиста проходят обвиняемыми по этому делу. Адвокаты арестованных заявили, что следствие ведется с грубейшими нарушениями. Более 20 ингушских активистов признаны правозащитным центром "Мемориал" политическими заключенными.

Плюс-минус миллиард. Дело об отмывании в ФБК

В конце лета и начале осени, по меньшей мере, в сорока городах России, прокатилась волна обысков у сторонников Алексея Навального. Сотни оперативных мероприятий проходили в региональных штабах и по месту жительства сотрудников. У активистов изымали технику, а их банковские счета заблокировали на миллиарды рублей, несколько человек вызвали на допрос. Эти следственные действия проходили в рамках уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией, который заподозрили в отмывании денег. По версии следствия, сотрудники учреждённого Алексеем Навальным фонда и лица, имеющие отношение к его деятельности, в период с января 2016 по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте от неизвестной группы лица, а потом, маскируя преступное происхождение этих денег, внесла их на счета ФБК. Сначала речь шла об отмывании миллиарда рублей, потом сумма снизилась до 75,5 миллионов рублей.

Закрытая Россия. Дело Анастасии Шевченко и других "нежелательных"

В самом начале 2019 года в России возбудили первое уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией – в отношении члена федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Ростовской активистке вменили два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 31 января 2019 года, спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в лечебном интернате. Только за день до смерти дочери Шевченко разрешили навестить её в реанимации. В ноябре Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции. По статье "Осуществление деятельности нежелательной организации" ей грозит до шести лет лишения свободы. Разбирательство по ее делу начнется в 2020 году.

Еще одно дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, которое уже осенью 2019 года дошло до суда – дело против краснодарской активистки, бывшего координатора "Открытой России" Яны Антоновой. Ей в вину вменили три эпизода: пикет в память о Борисе Немцове в феврале 2019 года, на котором Антонова, по версии следователя, выкрикивала лозунг "Открытая Россия, вперед!", и два репоста в Facebook постов "Открытой России" в память о Борисе Немцове и Владиславе Листьеве.

Помимо Анастасии Шевченко и Яны Антоновой, обвинения в сотрудничестве с нежелательной организацией предъявлены также бывшему координатору екатеринбургского отделения "Открытой России" Максиму Верникову. Его дело уже рассматривает суд.

С 2015 года в России действует закон, по которому любая неправительственная организация, которая, по мнению Генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя", может быть признана нежелательной и должна быть закрыта.

Опасные рассуждения. Дело Светланы Прокопьевой

В феврале 2019 года против псковской журналисткой Светланы Прокопьевой, сотрудничающей с Радио Свобода, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом для него послужил эфир Прокопьевой на радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", где она рассуждала о поступке 17-летнего подростка, который в ноябре 2018 года взорвал самодельное устройство у входа в здание управления ФСБ и погиб. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.

В середине октября расследование дела в отношение Прокопьевой было завершено. Оно не было передано в судебные инстанции и в конце декабря возвращено на доследование. Статья 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" предусматривает до семи лет лишения свободы.

Светлану Прокопьеву поддержали многие журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели в России и других странах. Союз журналистов Петербурга требует прекратить уголовное дело Прокопьевой. Союз заявил, что по их инициативе провели дополнительные экспертизы высказываний журналистки. Эксперты не нашли в словах Светланы Прокопьевой оправдания терроризма.

В Европейский суд по правам человека уже поступила жалоба Прокопьевой на нарушение её прав журналиста. В обращении, в частности, подчёркивается, что изъятие личного оборудования при обыске в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность её источников информации.

Убийцы тирана. Дело сестер Хачатурян

Одним из самых ожидаемых процессов 2020 года будет суд над сестрами Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. В начале декабря 2019 года Следственный комитет объявил о завершении расследования и отправил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. К младшей из сестер – Марии – следствие просит "применить принудительные меры медицинского характера", поскольку психологическая экспертиза установила, что на момент убийства она не отдавала отчет своим действиям.

Трех сестер – Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями нашли на лестничной площадке дома на северо-востоке Москвы в июле 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину. Их арестовали и отправили в СИЗО, но позже изменили меру пресечения на "запрет определённых действий". Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян говорили о том, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. ​Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались истязаниям и сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна.

Защитники подозревают, что отцу сходили с рук издевательства и насилие над дочерьми благодаря, в частности, связям с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.

Несмотря на это Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян предъявили обвинение по самой тяжкой из возможных статей – убийство группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

Профессор-расчленитель. Дело историка Соколова

Еще один ожидаемый суд 2020 года – это процесс по делу профессора истории Олега Соколова, который, по собственному признанию, убил и расчленил свою аспирантку.

Доцента СПбГУ задержали утром 9 ноября, обнаружив в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире Соколова были найдены другие фрагменты тела убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета 24-летней Анастасии Ещенко. Позже Соколов признался в убийстве, которое произошло в его квартире 7 ноября. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.

63-летнего Олега Соколова называют одним из основателей движения исторической реконструкции в России. Он возглавлял общероссийское Военно-историческое движение, проводящее реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн.

До убийства Соколов неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его подозревали в домашнем насилии, незаконном обороте оружия. В марте 2018 года в Сети появилось видео, на котором на лекции Соколова по его команде избивают двух студентов, задавших лектору вопрос о плагиате. В ноябре знакомые Соколова рассказали о том, что он был причастен к крушению парусника в 1981 году, в результате которого погиб один человек.

Судебный "долгострой"

Наконец, в 2020 году явно не обойдутся без внимания некоторые заметные судебные процессы, за которыми СМИ и общественность следят уже не первый год. Среди них:

Дело "Седьмой студии"

Театрального режиссёра Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Кроме него, по делу проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум. Все они вину не признают. В отдельное производство выделено дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая признала вину и дала показания против других обвиняемых по этому делу.

Дело "Нового величия"

По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью силового свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб "Руслана Данилова", настоящее имя которого – Родион Зелинский, и что именно он фактически создал организацию, финансировал её, написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ. В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном это подростки.

Дело "Сети"

Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, они создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.

Дело Юрия Дмитриева

Уголовное преследование главы карельского "Мемориала" тянется уже несколько лет. Сейчас его обвиняют в педофилии.

В начале апреля 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал историка по ранее выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием его приёмной дочери и предоставил ему право на реабилитацию. ​Но уже в июне Верховный суд Карелии отменил это решение городского суда и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии.

Защита настаивает на невиновности Юрия Дмитриева и считает, что следствие могло оказать давление на его приёмную дочь. В поддержку Юрия Дмитриева высказывались десятки деятелей культуры, науки, а также правозащитники, журналисты и политики.