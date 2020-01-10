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Матери политзаключенных подали заявку на акцию в Москве

Юлия Виноградова, мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой

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Движение "Матери против политических репрессий" подало в мэрию Москвы заявку на проведение шествия в поддержку политических заключенных. Об этом "Новой газете" сообщили организаторы акции, которая запланирована в центре Москвы 25 января.

Цель марша, по их словам, потребовать соблюдения конституционных прав граждан, освобождения политических заключенных и недопущения политических репрессий.

Участники движения подчеркивают, что "отчаянно и безуспешно пытаются выйти на диалог с властями".Они неоднократно обращались к президенту, выходили на многочисленные одиночные пикеты и акции, объявляли голодовку, но так и не были услышаны.

Юлия Виноградова
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Ранее "Матери против политических репрессий" уже подавали заявку на проведение шествия, однако администрация Москвы отказала в предложенном маршруте, согласовав удаленный от центра вариант —районы Марьино и Люблино.

Протесты в Москве в июне этого года стали поводом для появления так называемого "московского дела", многие фигуранты которого входят в список политзаключенных "Мемориала"
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