Матери политзаключенных подали заявку на акцию в Москве

Движение "Матери против политических репрессий" подало в мэрию Москвы заявку на проведение шествия в поддержку политических заключенных. Об этом "Новой газете" сообщили организаторы акции, которая запланирована в центре Москвы 25 января.

Цель марша, по их словам, потребовать соблюдения конституционных прав граждан, освобождения политических заключенных и недопущения политических репрессий.

Участники движения подчеркивают, что "отчаянно и безуспешно пытаются выйти на диалог с властями".Они неоднократно обращались к президенту, выходили на многочисленные одиночные пикеты и акции, объявляли голодовку, но так и не были услышаны.

Ранее "Матери против политических репрессий" уже подавали заявку на проведение шествия, однако администрация Москвы отказала в предложенном маршруте, согласовав удаленный от центра вариант —районы Марьино и Люблино.