Директора ФБК вызвали в Минюст по закону "об иностранных агентах"

Министерство юстиции России пригласило директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на оформление двух протоколов по закону об "иностранных агентах". Жданов опубликовал документы в своем твиттере.

"Минюст готовится штрафовать ФБК и меня как директора за несоблюдение закона об иноагентах. Штрафы до 500 тыс рублей. Кто бы сомневался, ради этого все и затевалось", - написал он.

Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список "иностранных агентов" в начале октября. В ведомстве заявили, что в ходе проверки выявили транши, поступившие на счета ФБК из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. В Минюсте считают, что Фонд борьбы с коррупцией осуществлял "попытки влияния на госорганы РФ" и организовывал "митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа".

Согласно закону, "иностранными агентами" признаются некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа.

В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан.

На сегодняшний день в реестр "иностранных агентов" внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки".