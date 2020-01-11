В Тегеране протестующие осудили Хаменеи за ложь о гибели "Боинга"

В Тегеране в субботу прошла акция протеста, участники которой скандировали лозунги против высшего руководства страны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на полугосударственное агентство "Фарс". В Иране крайне редко появляются сведения об акциях против высшего руководства Исламской республики. Суботняя протестная акция прошла в Тегеране непосредственно вслед за признанием командования Корпуса стражей исламской революции факта удара ракетами по гражданскому пассажирскому самолёту.

Первоначально иранское руководство говорило о "пожаре в двигателе", который якобы стал причиной крушения.

Агентство "Фарс" передало, что протестующие на улицах Тегерана в субботу рвали изображения Касема Сулеймани, популярного военного деятеля, командовавшего силами специального назначения в составе Корпуса стражей. Сулеймани был убит неделю ракетой, выпущенной по его автомобилю с американского дрона.

Иранское агентство "Фарс", считающееся близким к Революционной гвардии, опубликовало фотографии субботней акции в Тегеране и разорванный баннер с портретом Сулеймани. В демонстрации участвовали от 700 до 1000 человек.