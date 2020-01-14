Танки рвутся в Думу. Александр Рыклин – о капитальном ремонте

Не уверен, что известие о создании в России политической организации на блокчейн-платформе под названием "Партия прямой демократии" – это та самая новость, которую в начале января постепенно приходящее в себя российское общество готово воспринять хотя бы с минимальным воодушевлением или даже с осознанным интересом. Для мутноватой постпраздничной поры слишком много сложных вводных данных. Тут тебе и генералы IT-индустрии, и блокчейн-технологии, и популярная игра World of Tanks, и маячащая за спинами инициаторов администрация президента. Но разбираться все равно придется, потому что, судя по всему, проект будет реализован.



Итак, один из разработчиков вполне успешной компьютерной игры World of Tanks (3 миллиона пользователей) и программный директор компании Wargaming.net Вячеслав Макаров заявили о том, что некая группа из пяти человек (все из IT-бизнеса) решила попробовать себя на политическом поприще – создать партию, которая будет готова побороться за места в Государственной думе на выборах 2021 года. Инициаторы проекта продвинулись уже достаточно далеко, за декларацией последовали вполне конкретные шаги: опубликован манифест, на начало марта назначен учредительный съезд, обнародованы пока ещё обрывочные тезисы идеологической платформы. Член оргкомитета будущей партии, бывший сотрудник Фонда эффективной политики Тимофей Шевяков прямо заявил: "Мы не можем говорить ни о патриотическом, ни об оппозиционном движении. Мы говорим про изменение именно самого инструментария. Текущий инструментарий не соответствует идее демократии как таковой". В этой цитате характерным выглядит противопоставление определения "патриотический" определению "оппозиционный", но не буду придираться к словам и попробую разобраться в сути.

Уже из самого названия "Партия прямой демократии" следует, что речь, видимо, идет о каком-то новом прочтении термина "демократия". Что подразумевается под понятием "прямая демократия", объяснил господин Макаров. Избирателям предложат загрузить в свои гаджеты мобильное приложение, основанное на блокчейн-технологии (чтобы защитить пользователей от взлома), с помощью которого граждане получат возможность гораздо шире, чем нынче, реализовывать свои демократические права. Из слов Макарова следует, что к разработке такой платформы инициаторы уже приступили и он готов вложить в дело собственный миллион долларов.

Однако речь всё же идет не о создании очередного технологичного продукта, а о регистрации политической партии, ставящей перед собой конкретные политические цели. То есть формальные процедуры должны быть соблюдены. Например, закон требует создать не менее 43 региональных отделений новой партии. Следовательно, потребуются нешуточные организационные усилия. Кроме того, вряд ли избирателям для того, чтобы отдать свои голоса новой партии, будет достаточно удобного и современного мобильного приложения. На вопросы "А вы, ребята, собственно, про что? Вы какой позиции придерживаетесь по такому-то и такому-то вопросу?" рано или поздно всё равно отвечать придется. Впрочем, некоторые ответы можно получить и сегодня. Они содержатся в манифесте, обнародованном оргкомитетом Партии прямой демократии.

Ответ на вопрос "Зачем в России создается еще одна политическая партия" сформулирован следующим образом: "Даже в сегодняшних условиях относительной и достаточной стабильности модель развития России последних десятилетий выглядит практически исчерпанной и требует серьёзного обновления". Среди главных проблем, которые предстоит решать, – "неблагоприятная демографическая динамика, неприемлемое имущественное расслоение граждан, низкое качество человеческого капитала, системные трудности ведения бизнеса, крайняя зарегулированность всех сфер". А далее следует ключевой, на мой взгляд, пассаж: "Запрос на перемены, особенно характерный для молодой, образованной и активной части общества, требует незамедлительного разрешения. Не менее очевидно, что эти перемены не могут совершаться ценой потрясений: для России уплатить эту цену еще раз означало бы проиграть в один ход – и уже навсегда. Наш общий шанс на лучшее будущее – не в демонтаже существующей системы до основания, а в ее продуманном капитальном ремонте".

Мы ищем интригу там, где ею и не пахнет

Ну вот, собственно говоря, эти несколько строк и дают ответ на вопрос, с чего вдруг группа успешных бизнесменов и топ-менеджеров взялась за такое сомнительное и неблагодарное в современной России дело, как партийное строительство. Весьма двусмысленное утверждение про "относительную" и "достаточную" стабильность (то есть для России сойдет и относительная стабильность?) лакируется уверениями в несомненной лояльности Кремлю. Дескать, существующую систему "демонтировать" не надо, достаточно "капитально отремонтировать". И тут уж, конечно, остренькие ушки администрации президента торчат во всей своей красе. Но зачем Кремлю в избирательной кампании 2021 года партия с невнятной и демонстративно аполитичной платформой ("Мы не за власть, но мы и не оппозиция")?

По всей видимости, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко рассчитывает с помощью впрыскивания в кампанию новой современной технологичной составляющей как-то оживить предвыборную историю, которая обещает быть тусклой и невзрачной. Отсутствие предложения на условно взятом правом политическом фланге оставляет за бортом значительный слой российского общества, и эти голоса могут перейти к оппонентам "Единой России" в Думе. И, как это ни парадоксально звучит, прежде все к Коммунистической партии.

Электоральные успехи коммунистов пусть и не таят в себе какой-то серьезной опасности, но всегда очень дорого обходятся Кремлю, потому что Геннадия Зюганова приходится замасливать. Правда, не очень понятно, за счет чего сляпанная на коленке партия сможет заинтересовать хоть часть либерального электората? Блокчейн-платформа, дающая возможность влиять на принятие партийных решений, – игрушка, возможно, захватывающая и с восторгом будет воспринята геймерской аудиторией, но такого манка явно недостаточно, чтобы рассчитывать на серьёзный успех. Если же в Кремле видят в будущей Партии прямой демократии спойлерский потенциал, то непонятно, у кого они собираются отъедать голоса?

Впрочем, как это часто бывает, мы ищем интригу там, где ею и не пахнет. На носу новый избирательный цикл, всему административному блоку внутренней политики нужно демонстрировать активность, выдвигать инициативы. Ну вот они и придумали такую забавную и даже вполне современную историю про геймерскую партию. Просто так, что называется, "по приколу". Идея замусорить избирательное пространство вовсе не нова: так в обществе поддерживается иллюзия о наличии в России хоть какой-то политической жизни.

Александр Рыклин – московский журналист

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