Российский активист пожаловался в ЕСПЧ на взлом аккаунта в Telegram

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International, российский оппозиционный активист Олег Козловский пожаловался в Европейский суд по правам человека из-за взлома своего аккаунта в Telegram в 2016 году. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на юриста международной правозащитной группы "Агора" Ильнура Шарапова, представляющего интересы активиста в ЕСПЧ.

Козловский считает, что российское государство нарушило восьмую статью Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).

Аккаунт Козловского взломали в апреле 2016 года одновременно с аккаунтом руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.

В своей жалобе Козловский рассказал, что доступ к его аккаунту неизвестные получили ночью, хотя никакого кода авторизации по sms ему не приходило. Позже его оператор связи МТС сообщил, что на два часа отключали услуги мобильного интернета и sms на номере активиста из-за того, что система подверглась хакерской атаке.

Позже схожим образом были взломаны аккаунты в Telegram одного из лидеров незарегистрированной партии "Другая Россия" – Александра Аверина и журналистов Сергея Пархоменко и Михаила Рубина.

Основатель Telegram Павел Дуров допускал, что российские спецслужбы могли оказывать давление на операторов мобильной связи, чтобы перехватывать sms с кодами авторизации. Доказательств этому не нашлось.

После взлома аккаунта Козловский обратился в Следственный комитет, однако, там отказались возбудить дело о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки.

Позже Мосгорсуд признали отказ законным, а Таганский районный суд оставил без рассмотрения гражданский иск Козловского к МТС о взыскании понесенного ущерба.