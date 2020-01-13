Спор о "Союзе спасения" или о судьбе России?

Министр культуры Владимир Мединский бурно рекомендует фильм режиссера Андрея Кравчука "Союз спасения", снятый почти за 900 миллионов рублей при поддержке Фонда кино и Первого канала, для обязательного школьного просмотра: "Это вообще было очень красивое время, красивые люди! Россия – единственная сверхдержава в мире! Россия – это страна, которая не знает поражений! Это потрясающе романтично! Но, кровь, но, власть... Бедствие народное... И никто никогда не пытался сказать об этом правду!". Культпоходы уже начались на новогодних каникулах.

В социальных сетях, в прессе, среди историков идут бурные споры. Одни уверены, что продюсер Константин Эрнст выполнил заказ власти, прославляя легитимизм и скрывая главную цель декабристов: спасти государство от новой пугачевщины, сверху отменив крепостное право. Консерваторы, недовольны тем, что авторы недостаточно разоблачили заговор "масонов", пытавшихся свергнуть в России священное самодержавие и навязать ей чуждые европейские свободы.

Звучит и утешительное мнение, что художественно слабый фильм, искажающий факты военной революции 14 декабря 1825 года, все же пробудит интерес к реальной истории. Впрочем, для других очередная неубедительная ревизия истории, теперь уже не в сталинском (как с пактом 1939 г.), а в монархическом духе, оттолкнет публику и от проблем изучения прошлого России, и не позволит гражданам лучше понять ее настоящее.

Государственную киноверсию восстания реформаторов обсуждают историки Никита Соколов, Оксана Киянская, Яков Гордин, кинокритик Антон Долин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 13 января в 19:05