На задержавших Ивана Голунова полицейских завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против полицейских, проводивших летом прошлого года задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Об именах обвиняемых пока не сообщается. Известно, что в задержании журналиста участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец. Их руководителем был глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров. Делом занимался следователь того же УВД Игорь Лопатин.

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве, а затем и арестован, по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, которые полицейские якобы нашли в его рюкзаке. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.

В защиту Голунова поднялась мощная общественная кампания. В итоге экспертиза выявила, что наркотики, найденные у него, не могли ему принадлежать. Дело против Голунова прекратили, журналиста освободили, а полицейских, причастных к задержанию сотрудника "Медузы", уволили. Однако долгое время потерпевший не мог добиться возбуждения против них уголовных дел.

В декабре президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что дела против пяти бывших полицейских всё же возбуждены, отметив при этом, что они засекречены, поскольку "нельзя раскрывать особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий".

Сам Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования - в частности, о похоронном бизнесе в Москве. Журналист называл имена возможных заказчиков его преследования, они были связаны с ФСБ, однако в отношении них никаких следственных действий до сих пор не проведено.