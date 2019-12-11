Специальный корреспондент базирующегося в Риге издания "Медуза" Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением на задержавших его в июне сотрудников полиции.

Он попросил зарегистрировать сообщение о преступлении — подкидывание в его личные вещи и жилище наркотиков, а также незаконное применение насилия и спецсредств. По мнению журналиста, действия сотрудников полиции подпадают под статью о превышении должностных полномочий с применением насилия, — пишет "Медуза".

Голунов был задержан полицией 6 июня. Его обвинили в распространении наркотиков. После широкого общественного резонанса дело против Голунова было закрыто. Несколько сотрудников московской полиции были уволены. Трое из них безуспешно пытались восстановиться на службе.

Следствие засекретило все материалы уголовного дела, по которому задерживали Голунова. Журналист остается по нему в статусе свидетеля. Он находится под государственной защитой. В начале декабря суд в Москве отклонил его жалобу на бездействие следствия.

10 декабря на встрече Владимира Путина с Советом по правам человека, член совета журналистка Екатерина Винокурова попросила президента взять на контроль расследование дела в отношении задержавших Голунова полицейских. Путин вопрос проигнорировал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это большим количеством заданных президенту вопросов.