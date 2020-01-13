В Госдуму внесли проект амнистии, под которую подпадает Константин Котов

В Госдуму на рассмотрение внесён проект амнистии заключённых, приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу, под амнистию – в том случае, если проект будет принят – попадут осуждённые по статье уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов, собраний и шествий. По этой статье в прошлом году был осуждён оппозиционный активист Константин Котов.

Также под амнистию могут попасть осуждённые за "оскорбление представителей власти". Статья о "применении насилия к представителю власти", по которой были осуждены обвиняемые по "московскому делу", в проект амнистии не попала.

В понедельник Конституционный суд России начал изучать жалобу Константина Котова на приговор, которую активист подал в конце декабря. В течение ближайшего времени судьи примут решение о принятии жалобы к рассмотрению или об отказе в этом.

Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги". Радио Свобода публиковало видео, из которого ясно, что в этот день активист только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках нет. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу. 5 сентября Константин Котов был осуждён на четыре года лишения свободы.

Ранее статья уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов была применена лишь однажды – в отношении оппозиционного активиста Ильдара Дадина. В декабре 2015 года он был приговорён к 3 годам лишения свободы. В январе 2017 года Конституционный суд России пояснил, что уголовная ответственность по статье может применяться только в том случае, если обвиняемого был злой умысел, он нанёс существенный ущерб ценностям, охраняемым Конституцией, или гражданам. После этого Верховный суд России отменил приговор Дадину и прекратил против него уголовное дело, признав за активистом право на реабилитацию.

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