Королева Елизавета II предоставила Гарри и Меган "переходный период"

Королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским "переходный период", во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут находиться в Канаде и Великобритании.

Королева подчеркнула, что "полностью поддерживает" их желание обрести новую роль, но "предпочла бы" видеть их в традиционной роли членов королевского двора.

Елизавета II заявила, что предстоит выполнить ещё много работы, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.

Гарри и Меган в минувшую среду объявили о своём желании отойти от выполнения обязанностей высокопоставленных особ королевского двора.