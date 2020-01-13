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Королева Елизавета II предоставила Гарри и Меган "переходный период"

Герцог и герцогиня Сассекские во время посещения Канадского дома в Лондоне – в связи с проведением там выставки произведений коренных жителей Канады, 7 января 2020 года

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Королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским "переходный период", во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут находиться в Канаде и Великобритании.

Королева подчеркнула, что "полностью поддерживает" их желание обрести новую роль, но "предпочла бы" видеть их в традиционной роли членов королевского двора.

Елизавета II заявила, что предстоит выполнить ещё много работы, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.

Гарри и Меган в минувшую среду объявили о своём желании отойти от выполнения обязанностей высокопоставленных особ королевского двора.

Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские
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