Дороги к свободе. Кризис доверия

После заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке правительство продолжает работать. Надолго ли? Виталий Портников беседует с политтехнологом Сергеем Гайдаем и экономистом Борисом Кушнируком.
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