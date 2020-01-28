Кризис доверия. Эфир в 20:30

После заявления премьера об отставке правительство продолжает работать - надолго ли? Об этом Виталий Портников беседует с политтехнологом Сергеем Гайдаем и экономистом Борисом Кушнируком.
Эфир в 20:30.
Политтехнолог Сергей Гайдай и экономист Борис Кушнирук о последствиях украинского правительственного кризиса
После заявления премьера об отставке правительство продолжает работать - надолго ли? Об этом Виталий Портников беседует с политтехнологом Сергеем Гайдаем и экономистом Борисом Кушнируком.
Эфир в 20:30.
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