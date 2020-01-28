Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Дороги к свободе

Кризис доверия. Эфир в 20:30

Политтехнолог Сергей Гайдай и экономист Борис Кушнирук о последствиях украинского правительственного кризиса

После заявления премьера об отставке правительство продолжает работать - надолго ли? Об этом Виталий Портников беседует с политтехнологом Сергеем Гайдаем и экономистом Борисом Кушнируком.

Эфир в 20:30.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG