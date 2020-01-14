Верховный суд приостановил работу партии Дмитрия Гудкова "Гражданская инициатива" на три месяца, сообщил политик у себя в фейсбуке. Партия была основана в 2013 году и выдвигала Ксению Собчак на пост президента России, её несколько раз пытались переименовать в Партию перемен, но Министерство юстиции отказывало в этом.

Работа партии заблокирована по обращению Минюста. В её работе выявлены технические нарушения, настаивают в ведомстве. По словам Гудкова, министерство само препятствует их устранению.

"Гражданская инициатива" была основана в 2013 году, её лидером был бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Она участвовала в региональных выборах и в президентских выборах в 2018 году.

Гудков и Собчак ранее заявляли, что планируют, что партия пройдёт в Государственную думу на выборах 2021 года. После этого сообщалось, что телеведущая потеряла интерес к политике, но она остаётся в политсовете "Гражданской инициативы".