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Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий

Журналист Иван Голунов

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Журналист издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий. Его вызвали на допрос 20 января. Об этом сообщает "Медуза".

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении полицейских, проводивших летом прошлого года задержание Голунова. Об именах обвиняемых пока не сообщается. Известно, что в задержании журналиста участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, а затем и арестован по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, которые полицейские якобы нашли в его рюкзаке. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.

В защиту Голунова поднялась мощная общественная кампания. В итоге экспертиза выявила, что наркотики, найденные у него, не могли ему принадлежать. Дело против Голунова прекратили, журналиста освободили, а полицейских, причастных к задержанию сотрудника "Медузы", уволили. Однако долгое время потерпевший не мог добиться возбуждения против них уголовных дел.

Иван Голунов в суде во время рассмотрения жалобы на бездействие следствия по своему делу
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Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования – в частности, о похоронном бизнесе в Москве. Журналист называл имена возможных заказчиков его преследования, они были связаны с ФСБ, однако в отношении них никаких следственных действий до сих пор не проведено.

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