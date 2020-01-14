В четырёх землях Германии прошли обыски у выходцев из Чечни

В четырёх федеральных землях Германии полиция проводит аресты и обыски в связи с подозрениями в возможной подготовке крупного теракта. В сообщении генпрокуратуры Германии говорится, что рейды коснулись "подозреваемых чеченского происхождения из исламистских кругов".

Как сообщается, в операции участвовали около 180 сотрудников полиции. Обыски прошли по нескольким адресам в Берлине, в Бранденбурге и Тюрингии на востоке Германии, а также в Северном Рейне-Вестфалии на западе страны.

Число подозреваемых не называется. По данным прокуратуры, речь идёт о людях в возрасте от 23 до 28 лет. Deutsche Welle сообщает о задержании двух человек в Берлине. По данным Bild, ещё один был задержан в Бранденбурге.

В последние годы в Германии радикальные исламисты осуществили ряд терактов, при крупнейшем из них - на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году - погибли 12 человек. Ещё 9 терактов, как утверждают власти, удалось предотвратить.

Как пишет Deutsche Welle, полиция считает сеть исламистов чеченского происхождения крайне опасной, поскольку многие из них имеют опыт обращения с оружием и взрывчаткой. Кроме того, как утверждают правоохранительные органы, группировки выходцев из Чечни в последнее время заняли видное место и на сцене организованной преступности в Германии. По данным полиции, группировки контролируют такие сферы криминальной деятельности, как незаконный оборот наркотиков, кражи, вымогательства и "коллекторская" практика.