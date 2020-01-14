В Россию вернулся тринадцатый бизнесмен из "списка Титова"

В Россию вернулся тринадцатый бизнесмен из так называемого "списка Титова", в который входят уехавшие из страны предприниматели, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил составитель списка, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По его словам, сахалинский бизнесмен Алексей Латыпов прибыл в Москву во вторник утром, с него сняты все обвинения. Также Титов сообщил, что до конца марта он ожидает возвращения ещё пятерых человек из списка. При этом он отметил, что "согласование безарестного возврата проходит очень тяжело: желающих возвратиться много, но в 90% случаев в этом отказывает следствие".
Алексей Латыпов до отъезда из России руководил компанией "Инвест Группа Сахалин" и дачным некоммерческим товариществом "Жемчужное". В апреле 2017 года против него были возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "пособничество в совершении преступления". По версии следствия, бизнесмен получил у администрации Южно-Сахалинска два земельных участка, чтобы затем перепродать их третьим лицам. 30 декабря прошлого года дела были закрыты за недоказанностью, а за Латыповым признали права на реабилитацию и предъявление иска к МВД по Сахалинской области.
- "Список Титова" появился в 2018 году – после того, как уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов встретился в Лондоне с несколькими российскими бизнесменами, которые скрывались от следственных органов. Омбудсмен заявил, что они хотят вернуться в Россию при условии неприменения к ним меры пресечения в виде ареста. После встречи, на которой присутствовало несколько десятков человек, был составлен список из шестнадцати таких предпринимателей. Сейчас в нём, по словам Титова, уже более пятидесяти бизнесменов. Их фамилии не раскрываются.
- В декабре 2019 года Борис Титов заявил, что бизнесмены из списка будут возвращаться в Россию несмотря на то, что им никто не гарантирует прекращения уголовного преследования, и что многие из них готовы участвовать в следственных действиях, не находясь в СИЗО.
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