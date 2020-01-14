В Россию вернулся тринадцатый бизнесмен из "списка Титова"

В Россию вернулся тринадцатый бизнесмен из так называемого "списка Титова", в который входят уехавшие из страны предприниматели, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил составитель списка, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, сахалинский бизнесмен Алексей Латыпов прибыл в Москву во вторник утром, с него сняты все обвинения. Также Титов сообщил, что до конца марта он ожидает возвращения ещё пятерых человек из списка. При этом он отметил, что "согласование безарестного возврата проходит очень тяжело: желающих возвратиться много, но в 90% случаев в этом отказывает следствие".

Алексей Латыпов до отъезда из России руководил компанией "Инвест Группа Сахалин" и дачным некоммерческим товариществом "Жемчужное". В апреле 2017 года против него были возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "пособничество в совершении преступления". По версии следствия, бизнесмен получил у администрации Южно-Сахалинска два земельных участка, чтобы затем перепродать их третьим лицам. 30 декабря прошлого года дела были закрыты за недоказанностью, а за Латыповым признали права на реабилитацию и предъявление иска к МВД по Сахалинской области.