Создатели фильма "ДАУ" подадут в суд на министерство культуры РФ

Создатели многосерийного фильма "ДАУ" подадут в суд на министерство культуры России в связи с тем, что ведомство повторно отказалось выдать прокатное удостоверение четырём частям кинопроекта.
Министерство, мотивируя отказ содержанием в фильмах "пропаганды порнографии", само порекомендовало опротестовать решение "согласно законам Российской Федерации".
В начале декабря, после первого отказа Минкульта, режиссёр "ДАУ" Илья Хржановский обратился к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой разрешить прокат картины целиком. Он подчеркнул, что "откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии", и что для него "важно, чтобы российские зрители увидели "ДАУ" полностью, поскольку проект является единым и целостным художественным произведением".
Также Хржановский выразил недоумение тем, что "взрослые граждане свободной страны вынуждены жить по указке неведомой им комиссии Минкульта". Вместо запрета режиссёр предложил установить "возрастные ограничения", признав эту меру "очевидной".
- "ДАУ" – многосерийная биографическая драма, рассказывающая о советском физике Льве Ландау. Съёмки фильма начались в 2008 году в Харькове и шли три года. Для них был построен самый крупный на территории Восточной Европы съёмочный павильон. Из нескольких сотен часов отснятого материала режиссёр Илья Хржановский смонтировал 13 фильмов. Премьера проекта "ДАУ" состоялась в феврале 2019 года в Париже и вызвала большой резонанс – как в среде кинематографистов, так и у зрителей.
- Ещё до премьеры проект обвиняли в неэтичном отношении к его участникам, некоторые из которых не подозревали, в чём их снимают. В "ДАУ" появляются известные деятели культуры, политики, учёные, сотрудники правоохранительных органов России и Украины и даже националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Хржановского также обвиняли в применении насилия и издевательствах во время съёмок.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.