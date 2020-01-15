Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. Она занимает 23-е место.

В перечень американского издания включены 73 страны. Рейтинг составляется на основании девяти показателей: развитие предпринимательства, популярность у туристов, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила и качество жизни.

За год Россия сильно сократила культурное влияние, опустившись с 20-го места на 28-е. В то же время в рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия уступает лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития – она занимает 12-ю строчку.

Перемещение России на строчку выше обеспечили более высокие места в рейтинге по развитию предпринимательства, притягательности для туристов, открытости для бизнеса и качества жизни.



По версии US News & World Report в десятку лучших стран мира в 2020 году входят: Швейцария, Канада, Япония, Германия, Австралия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Согласно докладу, опубликованному в декабре 2019 года на сайте Всемирного экономического форума, Россия занимает 81-е место в мире по гендерному равенству – ниже таких стран, как Зимбабве, Уганда и Сальвадор. По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия опустилась на шесть позиций.

В рейтинге благотворительности Россия – на 117-м месте из 126 стран.

Российский паспорт по сравнению с началом 2019 года опустился на три позиции и занимает 51-е место из 159 в ежегодном рейтинге, который составляют эксперты международной консалтинговой компании Henley & Partners. Паспорт гражданина Российской Федерации позволяет въехать без оформления визы или с получением её на месте в 118 стран мира.

В рейтинге свободы интернета, составленном Freedom House, Россия оказалась на 51-м месте из 65.