СМИ сообщили о связи патриарха Кирилла с "поваром Путина"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связан с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным через свою предполагаемую сожительницу – Лидию Леонову. Об этом сообщает "Собеседник", ссылаясь на данные из Единого государственного реестра юридических лиц.

Полная тёзка сожительницы Кирилла, которую в СМИ называют ещё "троюродной сестрой патриарха", является соучредителем петербургской компании "Владолид". Вторым учредителем фирмы числится Владимир Лыпарь, который одновременно с этим является гендиректором комбината питания "Конкорд" и учредителем благотворительного православного фонда "Прииди и виждь". Комбинат частично принадлежит Евгению Пригожину, а фонд был создан его женой – Любовью Пригожиной.

Отдельно отмечается, что в 2014-м патриарх Кирилл вручил Владимиру Лыпарю церковную награду – орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени.