СМИ сообщили о связи патриарха Кирилла с "поваром Путина"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связан с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным через свою предполагаемую сожительницу – Лидию Леонову. Об этом сообщает "Собеседник", ссылаясь на данные из Единого государственного реестра юридических лиц.
Полная тёзка сожительницы Кирилла, которую в СМИ называют ещё "троюродной сестрой патриарха", является соучредителем петербургской компании "Владолид". Вторым учредителем фирмы числится Владимир Лыпарь, который одновременно с этим является гендиректором комбината питания "Конкорд" и учредителем благотворительного православного фонда "Прииди и виждь". Комбинат частично принадлежит Евгению Пригожину, а фонд был создан его женой – Любовью Пригожиной.
Отдельно отмечается, что в 2014-м патриарх Кирилл вручил Владимиру Лыпарю церковную награду – орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
- В 2012-м году Лидия Леонова представляла интересы патриарха Кирилла в суде по так называемому "пыльному делу". Тогда глава РПЦ отсудил почти 20 миллионов рублей у своего соседа, проживающего этажом ниже: якобы пыль от его ремонта испортила уникальную коллекцию книг патриарха. По данным "Собеседника", Леонова была прописана в квартире Кирилла до 2016 года.
- Евгений Пригожин – приближённый к Владимиру Путину бизнесмен, которого в СМИ называют ещё "поваром Путина". По данным издания "Проект", за фирмами, связанными с Пригожиным, закреплено 90 процентов рынка школьного питания, они получили госконтракты на сумму свыше 50 миллиардов рублей. При этом в конце 2018-го – начале 2019 годов в московских детских садах и школах были зафиксированы массовые случаи заражения дизентерией из-за некачественной еды. Пострадали больше сотни детей.
- Кроме компаний, занимающихся поставкой еды, Евгения Пригожина связывают с деятельностью так называемой "фабрики интернет-троллей", а также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе – "ЧВК Вагнера". Расследовательский центр "Досье" считает, что ближайшее окружение Пригожина причастно к убийству в Центральноафриканской Республике трёх российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм о деятельности пригожинских компаний.
- В США Евгений Пригожин внесён в санкционный список за вмешательство в американские выборы.
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