Главной угрозой для мировой экономики в ближайшие 10 лет являются климатические изменения. Об этом говорится в опубликованном 15 января докладе Всемирного экономического форума.

Экологические проблемы впервые заняли первые пять мест в списке главных угроз. На первом месте – экстремальные погодные явления "с большим ущербом для имущества, инфраструктуры и жизни", на втором – провал усилий по борьбе с изменениями климата. Далее в отчете указаны стихийные бедствия, вымирание видов флоры и фауны и природные катастрофы, вызванные деятельностью человека.

Следующие пять рисков – кража электронной информации, кибератаки, кризис водоснабжения, провал глобального управления и финансовый пузырь.

Отчет Всемирного экономического форума составляется на основании опроса 750 экспертов и должностных лиц, принимающих решения в мировой экономике. Документ в среду представил председатель форума в Давосе, бывший министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.