Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ВЭФ: главная угроза мировой экономике – климатические проблемы

Смотреть комментарии

Главной угрозой для мировой экономики в ближайшие 10 лет являются климатические изменения. Об этом говорится в опубликованном 15 января докладе Всемирного экономического форума.

Экологические проблемы впервые заняли первые пять мест в списке главных угроз. На первом месте – экстремальные погодные явления "с большим ущербом для имущества, инфраструктуры и жизни", на втором – провал усилий по борьбе с изменениями климата. Далее в отчете указаны стихийные бедствия, вымирание видов флоры и фауны и природные катастрофы, вызванные деятельностью человека.

Лесной пожар на севере Бразилии, штат Мату-Грошу. Август 2019 года
Смотри также

Отношение к огню. В 2019 году сгорели миллионы гектаров леса

Следующие пять рисков – кража электронной информации, кибератаки, кризис водоснабжения, провал глобального управления и финансовый пузырь.

Отчет Всемирного экономического форума составляется на основании опроса 750 экспертов и должностных лиц, принимающих решения в мировой экономике. Документ в среду представил председатель форума в Давосе, бывший министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

  • В конце прошлого года в Мадриде прошла 25-я Всемирная конференция ООН по климату. Ожидалось, что участники форума согласуют помощь странам с развивающейся экономикой, чтобы те постепенно сокращали выбросы углекислого газа в атмосферу. Ученые надеялись, что по итогам конференции также будут утверждены новые, более серьезные обязательства по защите климата. Однако в итоге участники конференции ООН не договорились о каких-либо конкретных шагах.
Погибший в результате пожара кенгуру
Смотри также

В Австралии в лесных пожарах погибли более 1 миллиарда животных

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG