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Улица в Симферополе будет названа в честь убитого лидера донецких сепаратистов

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Власти аннексированного Россией Крыма присвоят одной из улиц Симферополя имя убитого лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата российского парламента от Крыма Андрея Козенко.

Какая именно улица будет названа именем сепаратиста, не сообщается. Известно только, что она расположена в одном из новых районов города.

Ранее редакция Крым.Реалии сообщила, что в российской администрации Симферополя обсуждают вопрос переименования улиц в микрорайоне Луговое 2. Там инициативная группа предлагает дать "крымско-татарские имена" 11 улицам.

Ещё одну улицу в городе могут назвать в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщали Крым.Реалии со ссылкой на члена Совета Федерации Сергея Цекова. Бывший российский чиновник умер в декабре прошлого года в возрасте 83 лет. В ходе своей карьеры он сначала последовательно выступал за передачу Крыма России, а позднее поддерживал аннексию полуострова.

  • Захарченко был убит 31 августа 2018 года в Донецке. Преступление не раскрыто. Сепаратисты обвиняют в нём власти Украины, они это отрицают.

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