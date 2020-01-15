Власти аннексированного Россией Крыма присвоят одной из улиц Симферополя имя убитого лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата российского парламента от Крыма Андрея Козенко.

Какая именно улица будет названа именем сепаратиста, не сообщается. Известно только, что она расположена в одном из новых районов города.

Ранее редакция Крым.Реалии сообщила, что в российской администрации Симферополя обсуждают вопрос переименования улиц в микрорайоне Луговое 2. Там инициативная группа предлагает дать "крымско-татарские имена" 11 улицам.

Ещё одну улицу в городе могут назвать в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщали Крым.Реалии со ссылкой на члена Совета Федерации Сергея Цекова. Бывший российский чиновник умер в декабре прошлого года в возрасте 83 лет. В ходе своей карьеры он сначала последовательно выступал за передачу Крыма России, а позднее поддерживал аннексию полуострова.