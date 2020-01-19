Лицом к Кремлю. Бюст Степана Бандеры установят в ста километрах от России

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о начале сбора средств на памятник лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Он призвал жителей своего города и всех граждан Украины жертвовать средства на памятник, который будет впоследствии подарен украинскому городу Конотоп, расположенному приблизительно в ста километрах от российской границы, на востоке страны.

О своей инициативе Марцинкив рассказал после Нового года в видеоблоге, который он ведет в фейсбуке. Он сообщил, что уже зарегистрирован счет, на который можно перечислять средства, а также объяснил причину, по которой было принято такое решение.

"Это будет самый восточный памятник Степану Бандере, – рассказал Марцинкив в видеообращении, – потому что нам не все равно, под какими памятниками встречаться, на каком языке говорить, в какую церковь ходить, для нас важен украинский мир, украинские ценности, украинская Украина. И есть такая идея установить памятник лицом к Москве, к Кремлю, чтобы Бандера смотрел на границу, на Кремль, это будет наш хороший ответ". По словам Марцинкива, его коллега, Артем Семенихин, возглавляющий горсовет Конотопа, поддержал идею памятника. Мэры обоих городов – члены украинской консервативной партии "Всеукраинское объединение "Свобода".

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Украинские националисты считают его одной из важнейших исторических персон в истории страны. Россия, Израиль и Польша критикуют украинские власти за героизацию политика. Его обвиняют в причастности к этническим чисткам поляков и евреев на западе Украины. Сейчас на территории Украины все бюсты и статуи в честь Степана Бандеры установлены в трех областях Западной Украины. В центральной Украине и на востоке страны пока нет ни одного памятника лидеру Организации украинских националистов (ОУН).

В интервью Радио Свобода мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объяснил, почему сбор средств на бюст Степана Бандеры начат именно в городе, которым он управляет, а не непосредственно в самом Конотопе, где памятник должен быть установлен:

– Мы обсуждали с мэром Конотопа эту идею, но он находится в непростых отношениях с депутатами городского совета. Он не может добиться того, чтобы депутаты проголосовали за выделение средств на памятник. При этом решение о выделении земли может принять исполнительный совет. Поэтому мы и приняли такое решение – помочь, чтобы в Украине появился самый восточный памятник Степану Бандере.

– Почему так важно установить памятник именно рядом с российской границей, а не в другом месте?

– Потому, что нам важно наполнять Украину украинским содержанием. Решение было принято, чтобы поддержать наши убеждения. Причем именно в этом месте, потому что впервые за много лет в Конотопе выиграл выборы националист, у которого в кабинете есть портрет Степана Бандеры. Общество поддержало его, и мы надеемся, что это станет хорошим примером для других городов.

– Как вы оцениваете реакцию России на вашу инициативу?

– В России отреагировала Поклонская (депутат Государственной думы от аннексированного Россией Крыма. – Прим. РС) и другие сволочи. Им Украина не нравится сама по себе, как государство. Нам нечего бояться. Мы делаем это на территории украинского государства, мы же не делаем этого на территории России или другой страны. Поэтому мы вправе решать эти вопросы так, как у себя дома. Никто же не собирается ставить этот памятник в России. Мы ставим памятник там, где для этого есть условия, есть соответствующая власть, которая готова этому содействовать.

– Вы сказали о том, что памятник нужно установить так, чтобы Степан Бандера смотрел в ту сторону, где находится московский Кремль, почему?

– Чтобы наш давний враг понимал, что мы защищаем и будем защищать свою землю, а Бандера – это символ национально-освободительной борьбы, но даже сегодня он продолжает бороться с врагами просто благодаря своему имени.

– Кто жертвует на памятник и сколько средств удалось вам собрать?

– Предприниматели жертвуют, колядуем, то есть это общественная инициатива. Конкретную сумму я сейчас назвать не могу, потому что до Крещения будет проходить ряд акций, волонтеры будут ходить колядовать, посмотрим.

– У вас уже есть представление о том, как этот памятник будет выглядеть?

– Это будет бюст. Уже есть несколько эскизов, и мы попросили исполнительный совет Конотопа выбрать один из них.

– Как депутаты Конотопа относятся к этой идее? Они все против или только часть депутатов?

– Только часть. Раньше у них было голосование по переименованию улиц, и голосов хватило на то, чтобы появилась улица Евгения Коновальца (Евгений Коновалец – полковник УНР, он возглавлял ОУН до начала Второй мировой войны. – Прим. РС), а чтобы появилась улица Степана Бандеры, не хватило двух голосов. Там ситуация непростая. В городском совете Конотопа заседают разные политические силы, потому что выборы проводились, еще когда действовала старая избирательная система, там не только проукраинские силы.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива он, как частное лицо, тоже собирается сделать пожертвование на установку памятника.

Мэр Конотопа Артем Семинихин, который поддержал идею своего коллеги из Ивано-Франковска, принимал участие в боевых действиях в Донбассе, участвовал в обороне города Счастье, за что получил медаль. Он возглавил городской совет после увольнения из армии. За то время, пока он является главой городской администрации, в рамках политики декоммунизации были переименованы 72 улицы. Некоторые из них названы в честь погибших сослуживцев мэра в Донбассе, им было посмертно присвоено звание "Почетный гражданин Конотопа". Улицы в честь поэта Александра Пушкина и русского полководца Михаила Кутузова переименованы в Конотопе не были.



Инициативу мэров двух украинских городов критикуют ряд российских политиков, депутатов Госдумы и сенаторов. В частности, сенатор Игорь Морозов считает, что "предложение Марцинкива оскорбляет тех, кто пал от руки нацистов и их приспешников". Наталья Поклонская предложила вместо бюста Степану Бандере установить православную часовню Рождества Христова "как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами", депутат Дмитрий Новиков напомнил, что "после завершения Второй мировой войны Европа осудила нацистов на Нюрнбергском трибунале", поэтому, по его мнению, "необходимо публичное осуждение всех подобных фактов".

О том, насколько исторические аргументы, которые используют российские политики, применимы к Степану Бандере, рассказывает историк Александр Гогун, автор книги "Неконвенциональная война. ГРУ и НКВД в тылу Вермахта":

– Есть комментарий сенатора Игоря Морозова, который заявил, что предложение мэра Ивано-Франковска оскорбляет тех, кто пал от рук нацистов и их приспешников. Насколько эта оценка фигуры Степана Бандеры соответствует реальности?

– Бандера находился во временном ситуативном союзе с гитлеровской Германией с 1939 по 1941 годы, потому что тогда он был отпущен немцами из брестской тюрьмы, где он отбывал наказание, а затем расколол ОУН и возглавил одну из ее фракций. Что касается советской стороны, то с таким же успехом можно сказать, что установка памятников военачальникам советско-германской войны может оскорблять их самих, потому что Советский Союз, как известно, в 1939 году заключил пакт Молотова – Риббентропа и был в дружеских отношениях с нацистской Германией. Польшу они тоже вместе делили, а в кампании против Польши совместно с немцами в том числе участвовали те военачальники, которые потом воевали против Гитлера. То же делали и украинские националисты – когда в 1941 году их взгляды с немцами разошлись, они ушли в оппозицию режиму, и фракция Бандеры в тот момент, когда он находился в концлагере Заксенхаузен, создала в начале 1943 года Украинскую повстанческую армию, которая около года воевала против немцев.

– В связи с Бандерой говорят о том, что Украинская повстанческая армия совершила множество преступлений, в том числе вспоминают Волынскую резню – массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Как лидер ОУН, Бандера имеет отношение к этим преступлениям?

– У него технически не было никакой возможности управлять ОУН в 1943–44 годах, поскольку он тогда сидел в концлагере Заксенхаузен. Подчеркну, что это были не те условия, какие мы знаем из фильмов про нацизм, все-таки это был барак для высокопоставленных политиков, и условия были там не так страшны, как в случае основной массы заключенных, в том числе советских, которые находились в этом же лагере за несколько сотен метров от Бандеры. Я там был, сейчас там мемориал, каждый может туда прийти и посмотреть на бараки, в которых содержались высокопоставленные узники, в том числе и Бандера, и, например, на условия, в которых находился там его политический оппонент Андрей Мельник (лидер одной из двух фракций Организации украинских националистов, ОУН-Б. – Прим. РС). Волынская резня была лишь одной частью антипольской акции УПА, которая длилась с конца февраля 1943 года по октябрь 1944 года, в том числе на территории Галиции и на территориях к западу от линии Керзона, это Люблянское и Краковское воеводства. Она прекратилась, только когда пришла Красная армия, и все силы Украинская повстанческая армия направила против советского строя.

– Еще один аргумент, о котором российские политики говорят в связи со Степаном Бандерой, – это то, что Нюрнбергский трибунал осудил действия всех, кто сотрудничал с нацистским режимом, и это относится, по их мнению, к Степану Бандере. Так ли это?

– Нюрнбергский трибунал судил нацизм и организации, которые были преимущественно в Германии. К таковым ОУН не относилась, и по большому счету ее судьба там не рассматривалась, как и судьба множества других союзников Гитлера, различных политических организаций. Более того, на Нюрнбергском процессе использовался документ об убийстве немцами членов Организации украинских националистов. Речь о документе СД осени 1941 года о том, что нужно их выявлять и без суда расстреливать. Этот документ использовался стороной обвинения против нацистов как доказательство неправового характера нацизма в общем и нацистского террора в частности.

– Есть мнение историков о том, что Степан Бандера ассоциируется с национализмом, а Украинская повстанческая армия в современной Украине скорее воспринимается как организация, которая помогла создать украинскую государственность. Вы с этим согласны?

– По поводу ассоциаций, действительно, есть такая двойственность восприятия. То есть даже те, кто не разделяет в Украине ценностей ОУН, радикального национализма, с определенным уважением относятся к УПА, поскольку это было по-настоящему народное партизанское движение на территории ряда областей Украины. Это было явление, которое носило региональный характер. При этом далеко не все разделяют методы УПА. Речь идет не только о Волынской резне, но и об исключительном радикализме, когда лезли на рожон в 1944-м, 1945-м и последующих годах, выступали против силы, которая во много превосходила их самих, и тем самым подставляли население под удар НКВД и других советских органов, под депортации. Но очевидно также, что создание украинского государства напрямую не являлось следствием деятельности, борьбы УПА, хотя бы потому, что массового повстанческого движения не было в двух соседних странах – в Белоруссии и Молдавии, но в 1991 году эти страны так же получили независимость, как и Украина, – считает историк Александр Гогун.

В Украине установлены приблизительно 40 памятников или бюстов в честь Степана Бандеры. Все они расположены на территории Западной Украины: в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковске, где появилась инициатива установки конотопского памятника, в 2009 году установлена статуя лидера ОУН. Такие же крупные памятники находятся приблизительно в десяти городах. В остальных случаях речь идет о бюстах или небольших барельефах. За последние пять лет, прошедшие после протестов на Евромайдане, было поставлено всего два памятника Степану Бандере.