Красноярский активист пожаловался в ЕСПЧ на полицейское насилие

В Красноярске участник акции "Он нам не царь", гражданский активист Данил Большаков пожаловался в Европейский суд по правам человека на полицейское насилие. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Большакова задержали 5 мая 2018 года на акции "Он нам не царь". Активист рассказал, что при задержании его били по лицу и телу. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских за превышение должностных полномочий на том основании, что Большаков "является сторонником Навального", который, в свою очередь, "является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с президентом Путиным". Суд признал решение СК законным.

5 мая 2018 года во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвёртого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек.