Путин: ЕСПЧ принимает неправовые решения в отношении России

Президент Владимир Путин заявил, что Европейские суд по правам человека принимает "явно неправовые решения" в отношении России. По словам главы государства, он уже давно наблюдает, что "у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны". Такие заявления Путин сделал в ходе встречи с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.

Во время встречи член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что ЕСПЧ, толкует конвенции так, что появляются новые положения, под которыми Россия не подписывалась. Путин ответил, что это неприемлемо, однако власти всегда исполняют требования Европейского суда. "Когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны - это уже перебор, это слишком," - заявил президент. По словам главы государства, к этому вопросу "нужно подойти аккуратненько".

Ранее исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел России Сергей Лавров поддержал поправки в Конституцию о её приоритете над международным правом.

В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию входят 75 человек среди которых: писатель Захар Прилепин, режиссёр Карен Шахназаров, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и президент благотворительного "Русфонда" Лев Амбиндер. Практически все участники группы в той или иной степени ранее заявляли о своей лояльности действующей власти. Путин обосновал выбор этих людей тем, что для работы над изменениями конституции нужны не только профессиональные знания, но и "политический и жизненный опыт".

Радикальные изменения в текст конституции были предложены в среду президентом России Владимиром Путиным. Он предложил, в частности, перераспределить властные полномочия между президентом, парламентом и не имеющим сейчас власти Государственным советом, ужесточить должностные требования для президента, федеральных чиновников и депутатов, запретить одному человеку больше двух раз избираться на пост президента, а также разрешить увольнять судей Конституционного и Верховного судов.

Эти изменения – самая масштабная реформа в истории российской системы власти. Перед принятием их предложено одобрить на всенародном голосовании, которое будет объявлено президентским указом.