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Поправки в Конституцию напишут Прилепин, Шахназаров и казачий атаман

Захар Прилепин

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Писатель Захар Прилепин, режиссёр Карен Шахназаров и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда включены в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Указ выложен на сайте Кремля.

В состав рабочей группы предложено включить российских политиков, общественных деятелей и учёных — всего 75 человек. Среди них — председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, учёный-правовед, академик РАН Татьяна Хабриева и президент благотворительного "Русфонда" Лев Амбиндер. Правоведов в списке 11 человек.

Президент России Владимир Путин
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Радикальные изменения в текст конституции были предложены в среду президентом России Владимиром Путиным. Он предложил, в частности, перераспеделить властные полномочия между президентом, парламентом и не имеющим сейчас власти Государственным советом, ужесточить должностные требования для президента, федеральных чиновников и депутатов, запретить одному человеку больше двух раз избираться на пост президента и разрешить увольнять судей Конституционного и Верховного судов.

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Эти изменения – самая масштабная реформа в истории российской системы власти. Перед принятием их предложено одобрить на всенародном голосовании, которое будет объявлено президентским указом.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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