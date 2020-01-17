Москва потратит ещё 2 млрд рублей на систему распознавания лиц

Компания "Электронная Москва", которая принадлежит московскому правительству, объявила тендер на поставку оборудования для системы "обработки видеоданных" на транспорте почти на два миллиарда рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В рамках закупки Москва заказала более 450 серверов и систему хранения данных емкостью почти в полтора петабайта. Ранее власти уже закупали технику для "системы видеоаналитики" на 1,2 миллиарда рублей.

Эксперты считают, что к системе подключат камеры в общественном транспорте, метро и на светофорах, а власти смогут распознавать не только лица пассажиров и водителей, но и их "подозрительное поведение", а также прогнозировать автомобильные потоки.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. Весной прошлого года в МВД России обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов.

Жительница Москвы, гражданская активистка Алёна Попова обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения. Попова считает, что действия московского правительства незаконны, поскольку сведения, позволяющие установить личность гражданина, относятся к биометрическим данным. Кроме того, власти нарушают статьи Конституции России, гарантирующие право на частную жизнь. Суд отклонил иск Поповой.