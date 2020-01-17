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Москва потратит ещё 2 млрд рублей на систему распознавания лиц

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Компания "Электронная Москва", которая принадлежит московскому правительству, объявила тендер на поставку оборудования для системы "обработки видеоданных" на транспорте почти на два миллиарда рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В рамках закупки Москва заказала более 450 серверов и систему хранения данных емкостью почти в полтора петабайта. Ранее власти уже закупали технику для "системы видеоаналитики" на 1,2 миллиарда рублей.

Эксперты считают, что к системе подключат камеры в общественном транспорте, метро и на светофорах, а власти смогут распознавать не только лица пассажиров и водителей, но и их "подозрительное поведение", а также прогнозировать автомобильные потоки.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. Весной прошлого года в МВД России обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов.

Жительница Москвы, гражданская активистка Алёна Попова обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения. Попова считает, что действия московского правительства незаконны, поскольку сведения, позволяющие установить личность гражданина, относятся к биометрическим данным. Кроме того, власти нарушают статьи Конституции России, гарантирующие право на частную жизнь. Суд отклонил иск Поповой.

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