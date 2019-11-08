Москва закупит технику для видеонаблюдения на 1,2 млрд рублей

Компания "Электронная Москва", которая принадлежит московскому правительству, объявила тендер на поставку техники для городской "системы видеоаналитики". Максимальная цена договора один миллиард двести миллионов рублей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы на сайте госзакупок.

В список оборудования входят серверы, трансиверы, коммутаторы и система хранения данных. Победитель аукциона станет известен 18 ноября.

Власти Москвы создают единое видеопространство, к которому хотят подключить все камеры, в том числе установленные в домофонах подъездов, в метро, на вокзалах, в общественном транспорте, а также на светофорах. В частности, система, встроенная в светофоры, сможет определять пешеходов, а также понимать, что делают водители за рулём и пристегнуты ли они.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В мае этого года мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об установке в городе двухсот тысяч камер с функцией распознавания лиц. В случае реализации идеи система видеонаблюдения в Москве станет крупнейшей в мире после Китая.

В бюджете Москвы на 2019 год на городскую систему видеонаблюдения выделено семь с половиной миллиардов рублей, еще 6 миллиардов заложено на общегородские центры обработки данных. Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов.

Жительница Москвы, гражданская активистка Алёна Попова обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения . Попова считает, что действия московского правительства незаконны, поскольку сведения, позволяющие установить личность гражданина, относятся к биометрическим данным. Кроме того, власти нарушают статьи Конституции России, гарантирующие право на частную жизнь. 6 ноября Савёловский суд Москвы отклонил иск Поповой.