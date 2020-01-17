У Мишустина была привычка звонить под видом сотрудника ФНС

У назначенного накануне премьером Михаила Мишустина в период работы главой Федеральной налоговой службы была привычка звонить столкнувшимся с налоговыми проблемами людям и представляться рядовым сотрудником ФНС. Об этом "Ведомостям" рассказали бывшие подчиненные Мишустина.

Он также мог инкогнито позвонить тем, кто не платит налоги, чтобы "создать им проблемы", отметили источники газеты. О каких именно проблемах шла речь, не уточняется.

По словам собеседников "Ведомостей", Мишустин вообще любит шоу – играет на рояле, пишет песни и стихи, может ярко выступить на конференции, а потом подолгу общаться с её участниками, на ходу раздавая поручения решить проблемы.

Новый премьер – человек, который может выстроить хорошие отношения со всеми, рассказал "Ведомостям" бывший федеральный чиновник. Сотрудник правоохранительных органов заявил газете, что Мишустин установил прочные связи и со Следственным комитетом, и с ФСБ.

Бывшие коллеги главы ФНС называют его наиболее эффективным чиновником. Хвалят его и предприниматели, для которых эффективность его команды в ФНС обернулась ростом налоговых платежей, пишет издание.

16 января Государственная дума России утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. Вчера же президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Предыдущий глава правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке 15 января. Это произошло после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему России.