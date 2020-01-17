Сотрудника ярославской колонии приговорили к 3,5 годам за избиения

Суд в Ярославле приговорил к трём с половиной годам лишения свободы бывшего сотрудника ярославской колонии №1 Максима Яблокова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия из-за избиения заключённого. Об этом сообщает правозащитная организация "Общественный вердикт".

Прокурор требовал для Яблокова пять лет колонии, лишение звания и запретит занимать руководящие должности в течение двух лет. Суд не стал лишать бывшего сотрудника колонии звания.

По версии следствия, Яблоков избил осужденного Хасдина Муртазалиева и ещё двоих заключённых. Бывший сотрудник колонии признал вину и заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Ранее "Общественный вердикт" опубликовал видео, на котором сотрудники ФСИН избивают прибывших в ярославскую колонию заключённых.

По информации "Общественного вердикта" Яблоков также был одним из самых активных участников избиения заключённого Евгения Макарова. Он нанес ему более ста ударов дубинкой по ногам.

Ранее суд в Ярославле приговорил к четырём годам лишения свободы сотрудника ярославской колонии №1 Сергея Ефремова. его признал виновным в превышении должностных полномочий и лишили звания капитана. По версии следствия, Ефремов избивал заключённого Евгения Макарова. Бывший сотрудник ФСИН признал вину и пошёл на сделку со следствием.

Видео пыток Макарова в июле 2018 года опубликовала "Новая газета". Сам заключённый заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников колонии ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств. На видеозаписи сотрудники колонии, сняв с осужденного одежду, бьют его дубинками и поливают водой.