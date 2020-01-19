Ненавидеть капитализм? Эфир в 19.05

Лозунг шествия – “Солидарность”, повестка – освобождение политзаключенных, права женщин, протест против Дела Сети и Московского дела. Присоединятся ли к акции лидеры оппозиции с протестом против нарушения Конституции? Как можно объединить разрозненные по темам и разбросанные по всей стране акции протеста?

Мемориальный и антифашистский посыл и повестка года: сфабрикованные дела, пытки и репрессии против активистов и граждан, выступления студентов за осужденных товарищей. Экологическое движение (Шиес и другие). Борьба за права горожан против стройкомплекса. Закон против домашнего насилия и другие феминистские кампании.

Репрессии против ингушской оппозиции. Закрытие больниц и профсоюзные кампании медиков против уничтожения доступной медицины. Имперская и ксенофобская пропаганда.

Говорят активисты левого движения: социолог Ольга Мирясова, публицист Влад Тупикин, видеоблогер Кирилл Украинцев (Вестник бури originals), литератор Лиза Смирнова.

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеоверсия программы