ФСБ запретила въезд в Россию журналисту Крым.Реалии до 2054 года

ФСБ запретила въезд на территорию России и аннексированного Крыма украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с редакцией Крым.Реалии, сообщает редакция.

В постановлении, которое пограничники вручили Ибрагимову на границе Крыма с Херсонской областью сказано, что въезд запрещён до конца мая 2054 года. По словам журналиста все проходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.

Сам он связывает это со своей журналисткой деятельностью и работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России. Он также сообщил, что его у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.

В ноябре 2018 года ФСБ до 2028 года запретила въезд в Россию украинской журналистке Алёне Савчук, которая так же сотрудничает с Крым.Реалии. Савчук в Крыму несколько лет занималась освещением преследований крымско-татарских активистов и политически мотивированных судебных процессов.

Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обращали внимание на то, что российские органы власти в аннексированном Крыму препятствуют деятельности журналистов.