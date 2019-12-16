Выгнать по звонку. Как в Крыму срывают правозащитные форумы

В столице аннексированного Россией Крыма на прошлой неделе были отменены два мероприятия, организованных крымскотатарскими общественными активистами. Организаторам образовательного форума и правозащитной конференции в последний момент отказали владельцы площадок, где должны были пройти мероприятия. Виной всему – вмешательство силовых структур, уверены активисты. Представители площадок все отрицают, а юристы говорят о том, что российские власти в последнее время еще сильнее ужесточили контроль над любыми общественными инициативами.

7 и 8 декабря в Симферополе должен был пройти семинар "Образование на крымскотатарском языке – проблемы и перспективы". Его подготовили местные педагоги и общественники. В мероприятии собирались принять участие 80 человек – учителя, методисты, эксперты. Они планировали обсудить актуальные вопросы преподавания крымскотатарского языка в школах и детских садах.

"Должны были быть доклады исключительно по лингвистической тематике. Это касается проблем преподавания крымскотатарского как родного и неродного языка. Отдельная тема была посвящена дошкольному образованию. Также должны были на форуме выступить разработчики интерактивных приложений (для изучения крымскотатарского языка - РС) и представители детских центров с образованием на родном языке", – рассказала Радио Свобода одна из организаторов семинара, юрист и правозащитница Ленура Енгулатова.

В программу форума-диалога (именно так назвали это мероприятие его организаторы) были включены 10 докладов на русском и крымскотатарском языках, а также серия мастер-классов по двуязычному преподаванию в детских садах и образовательных центрах. На форуме ожидался весьма представительный состав участников. Планировалось, что в его работе примут участие порядка 80 человек, в том числе республиканские чиновники и авторитетные лингвисты из Москвы.

"Мы собрали преподавателей из всех школ Крыма – по одному представителю от каждого региона. Также должны были выступить представители Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО), Информационно-методического центра города Симферополя (муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования – РС) и Министерства образования Крыма. Но что самое характерное – из Москвы приехали и должны были выступить президент Российской академии лингвистических наук, ректор Института иностранных языков Эмма Володарская вместе со своими коллегами – профессорами по лингвистике. Они должны были рассказать о билингвальном преподавании в школах и детских садах. То есть уровень достаточно высокий", – говорит Ленура Енгулатова.

Предполагалось, что для учителей и воспитателей форум станет чем-то вроде краткосрочных курсов повышения квалификации с выдачей дипломов и удостоверений. На семинаре должна была быть принята резолюция, посвященная актуальным вопросам развития крымскотатарского языка.

"В этом году заканчиваются все методические рекомендации и программы по крымскотатарскому языку как родному. На сегодняшний день остро стоят вопросы о методике развития крымскотатарского языка, преподавании, программах и учебниках. Со всеми этим имеются проблемы", – объясняет правозащитница.

Подобный форум – уникальное для полуострова событие: впервые за много лет на одной площадке ученые, педагоги и представители Минобразования должны были "точечно осветить проблемы" одного из трех государственных языков Крыма. По словам Енгулатовой, в проведении мероприятия были заинтересованы не только учителя, но и "представители государственной политики в области образования, которая проводится в Крыму, а также директора ненациональных, обычных школ, где есть отдельные уроки крымскотатарского языка".

Однако ровно за два дня до старта мероприятия, когда была окончена вся подготовительная работа и осталось уладить только мелкие технические вопросы, стали происходить странные вещи. Администрация симферопольского конференц-зала "Горизонт", где должен был пройти форум, внезапно отказала организаторам.

"Его руководитель сообщил нам, что к нему обратились из Министерства по чрезвычайным ситуациям по поводу противопожарной безопасности – дескать, зал не соответствует требованиям. Велели им, как нам сказали, на время полностью прекратить деятельность конференц-зала в связи с несоблюдением норм пожарной безопасности. Мы к тому времени уже внесли аванс за аренду. Мы попросили предоставить документы от пожарной охраны, потому что голословно такие запреты не могут выражаться. Это должно быть в письменном виде – постановление, протокол или еще какой-либо документ, на основании которого они запрещают деятельность конференц-зала. Они сказали, что к ним обратились (из МЧС) в устной форме по телефону и настоятельно не рекомендовали проводить какие-либо собрания. Тогда нам стало понятно, что это на самом деле происки каких-то неизвестных нам людей, заинтересованных в срыве мероприятия", – рассказывает Енгулатова.

"Нам стало понятно, что это происки каких-то людей, заинтересованных в срыве мероприятия"

Корреспонденту Радио Свобода удалось выяснить, что если "Горизонту" и поступало из МЧС предписание полностью приостановить деятельность, то хозяева заведения его не выполнили. По состоянию на 13 декабря в конференц-зале вовсю шли мероприятия. Комментировать ситуацию с отменой образовательного форума руководство "Горизонта" отказалось.

"У нас мероприятий много, многие отменяются. Какие по какой причине – я не могу сказать. Мы не раскрываем эту информацию", – заявила Радио Свобода администратор конференц-зала.

Организаторы семинара обратились в симферопольскую гостиницу "Москва", где также имеется подходящая площадка. Но и эта попытка не увенчалась успехом, рассказывает правозащитница: "Все замечательно, составили договор, должны были оплатить, но буквально через полчаса после того, как мы договорились в личном общении, раздается звонок от администратора. Тысяча извинений с ее стороны – на этот раз вышла накладка: в эти дни в конференц-зале будет проводиться студенческое мероприятие. Какое – нам не сказали. Мы предложили подвинуть нас на другое время, но администратор не стала продолжать разговор и просто бросила трубку".

Администратор "Москвы" по имени Джеваир заявила Радио Свобода, что единственной причиной, по которой отель мог отказать клиентам в предоставлении помещения, является занятость площадки. "У нас несколько менеджеров. Могла возникнуть накладка, потому что пока один из них вел переговоры, у другого в этот момент могли забронировать зал. Мы всегда предлагаем альтернативу, предлагаем другой зал под запрос клиента, на удобные даты", – сообщила она.

На других локациях события развивались по тому же сценарию. Организаторы форума узнали "через общих знакомых", что с хозяевами конференц-зала "Мараканд" и ресторана "Айше" заблаговременно провели разъяснительные беседы. "Не сказали, с кем, но мы догадываемся в принципе, от кого могла идти инициатива в этой беседе. Говорили, что нецелесообразно будет им предоставлять помещение для такого форума-диалога. Иначе у них возникнут проблемы", – говорит Енгулатова.

В результате семинар пришлось отменить, хотя многие гости из других городов уже успели прибыть в Симферополь. Правозащитница недоумевает, по какой причине образовательный форум мог показаться силовым структурам опасным или нежелательным событием: "Подчеркиваю: это должен был быть исключительно лингвистический форум – никакой политики, никаких партий, никаких общественных движений, ничего такого".

Через два дня после вынужденной отмены образовательного семинара в Симферополе сорвалось и проведение правозащитной конференции "Нарушение прав человека в Крыму". Она была приурочена к Международному дню защиты прав человека. Мероприятие не состоялось в установленные сроки по аналогичной причине: по звонку из органов хозяин помещения вынужден был отказать в его проведении.

Организаторами конференции выступили крымскотатарские активисты – участники общественной инициативы "Крымская идея". По словам одного из них, координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова, подготовка мероприятия осложнялась "фактором России, а конкретнее фактором ФСБ": "И я даже не буду комментировать, что это означает". Предстояло не только найти площадку и решить технические вопросы, но и уговорить спикеров, чтобы они осмелились открыто выступить на подобной трибуне.

Планировалось, что в зале будут присутствовать более 50 человек, а помимо них в работе примут участие спикеры с материковой Украины в режиме конференц-связи. Участники приглашались по квотам от каждой общественной организации. Среди них были не только крымские татары, но и проукраинские активисты из разных городов полуострова.

"10 декабря в 11 часов утра наша конференция должна была начаться. Договорились мы ее провести в конференц-зале гостиничного комплекса "Мараканд". Народ уже начал прибывать, гости и участники регистрировались, получали бейджики, рассаживались по местам. Вдруг нас пригласил администратор "Мараканда" и с волнением в голосе сказал, что поступил звонок из ФСБ, и ему сказали, что, если мы проведем какие-то мероприятия у него в конференц-зале, то для него есть угроза закрытия всего предприятия, на котором работают более сотни людей", – рассказал Джеппаров в интервью Радио Свобода.

По его словам, подводить человека организаторы не хотели, ведь он всегда выручал активистов в трудной ситуации.

"К тому моменту прошло уже 10-15 минут конференции, нас поприветствовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, мы должны были уже перейти к выступлениям. Но нам пришлось объяснить народу, что случилось в последний час, и мы решили, что продолжать конференцию смысла нет, потому что мы нанесем ущерб тому человеку, который нам предоставил этот зал. Сейчас ФСБ не приходит к нам с автозаками или с ОМОНом. Они просто шантажируют или создают условия, при которых проводить мероприятия нельзя. Но мы решили конференцию не отменять, а отложить", — сообщил организатор форума.

Повестка дня конференции была посвящена широкому кругу правозащитных тем. Реализовать первоначальную задумку, правда, немного изменив формат, активисты сумели 12 декабря, собравшись в узком кругу на частной территории, "поскольку в современном Крыму найти зал для большого события подобного рода не представляется возможным". В мероприятии, прошедшем в камерной обстановке, приняли участие 15 человек. Тем не менее все заявленные доклады были зачитаны.

Одной из главных тем конференции стало нарушение прав ребенка. "У нас до сих пор говорили о детях больше сочувственные вещи, обобщенно, мы не конкретизировали эту тему, оттого что все общественники, адвокаты и активисты были заняты защитой непосредственно политических узников и их семей. Там очень много проблем. А о детях отдельно взятых мы не говорили. Нарушается в Крыму очень много пунктов Конвенции о правах ребенка – прежде всего пункт о праве на жизнь", – сообщил Джеппаров.

Участники конференции обсудили проблемы родного языка и идентификации крымскотатарского народа. Следующей темой стало нарушение свободы слова в Крыму – как это сказывается на работе СМИ и как это приводит к невозможности выразить свое мнение, рассказать о нарушении прав. В рамках этой темы обсуждалась также свобода слова в соцсетях и вообще в интернете.

"Завершающей темой стало физическое замещение населения. Некоторые термины должны были остаться в прошлом, та же колонизация. Но оказалось, что в Крыму в XXI веке мы имеем дело с колонизацией, а также с выдавливанием коренного населения и проукраински настроенного населения за пределы полуострова, то есть с гибридной депортацией", – отметил координатор правозащитной контактной группы.

По итогам конференции была принята резолюция с рекомендациями руководству Украины, властям зарубежных стран и международным организациям по поводу защиты прав человека в Крыму. Организаторы удовлетворены тем, что конференцию все-таки удалось провести, несмотря на активное противодействие властей.

"Это первая правозащитная конференция с тех пор, как мы де-факто оказались под контролем России"

"Это первая правозащитная конференция с тех пор, как мы де-факто оказались под контролем России. Таких конференций в Крыму не было пять с половиной лет. Перед нами стояло две задачи – собственно провести правозащитную конференцию и протестировать, как Россия будет реагировать на такие вещи, как наше мероприятие. Тест показал, что пока, к сожалению, все очень сложно. У нас были озвучены новые имена. В Крыму есть проблема с пассионарностью, потому что Россия свое дело делает, идет пропаганда и так далее. Поэтому мы хотим, чтобы вливались новые люди, и эта задача также отчасти была выполнена", – рассказал Джеппаров.

Он также отметил, что конференция станет для людей на Украине дополнительным доводом в пользу того, что "Крым все-таки борется" за возвращение под контроль Киева.

В отличие от правозащитной конференции, вопрос с проведением образовательного форума пока находится в подвешенном состоянии. "Мы пока не отменяем это мероприятие, а переносим его на неопределенный срок. У нас все готово, и это был титанический труд со стороны докладчиков саккумулировать и осветить эту проблему, перевести на крымскотатарский язык все материалы – мы дальше хотели опубликовать всю эту информацию, которая очень актуальна на сегодняшний день. Мы выбираем подходящее время, формат и место проведения", – говорит Ленура Енгулатова.

Однако шансы на то, что ситуация в ближайшее время станет более благоприятной, крайне малы. Эксперты указывают на то, что силовые структуры все сильнее закручивают гайки.

"В последнее время собственникам помещений все чаще, скажем так, настоятельно рекомендуют не предоставлять помещения для мероприятий, где собираются правозащитники, гражданские активисты, гражданские журналисты для того, чтобы осветить реальную ситуацию в части нарушения прав человека в сегодняшнем Крыму", – отметила в беседе с Радио Свобода крымский адвокат Эмине Авамилева.

Подобные ситуации, по ее словам, приобрели "тенденциозный характер". Отмененный лингвистический форум "носил абсолютно легальный характер", на мероприятие были приглашены, в том числе, эксперты с материковой России, но даже это не уберегло организаторов.

"Любым способом изыскивается возможность помешать активистам собраться. Такие случаи отражают реальную ситуацию в Крыму. Они служат доказательством того, что одна из тем правозащитной конференции – о свободе слова на полуострове – крайне актуальна сегодня", – заключила Авамилева.

О том, что в действиях российской администрации Крыма прослеживается крайне неприятная для общественников тенденция, говорит и крымскотатарский активист Ролан Османов: "Подобные случаи (когда по звонку от силовиков отменяются мероприятия - РС) происходят постоянно. Власти теми или иными способами пытаются давить. Прямо они не могут прийти и запретить, потому что будет резонанс. Идет слежка, органы держат руку на пульсе. Если они взялись за дело, то по всем помещениям идет отказ [в проведении мероприятий]. Активистам в Крыму приходится изворачиваться, чтобы проводить свои мероприятия. Но чаще это не получается".

По словам Османова, "органы власти стремятся помешать открытому обсуждению проблем, которые есть в Крыму". "Давление на правозащитную конференцию и другие подобные мероприятия есть давление на свободу слова. Мы это расцениваем так", – отметил он.