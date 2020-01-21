По ту сторону решётки. Вера Васильева – о письмах политзэков

О том, как важны письма с воли для политзэков, уже не раз и немало было сказано и написано: кому, куда, о чём и как писать, это политическим сидельцам жизненно необходимо, и так далее. Но ничуть не менее важны, я считаю, и письма политзаключённых для нас, находящихся по эту сторону решётки.



Я переписываюсь с политзаключенными уже больше 16 лет, так что накопилось несколько больших ящиков с корреспонденцией. В разное время число моих постоянных адресатов было различным, сейчас их пять. И, конечно, вряд ли можно сопоставить судьбы, скажем, бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, некогда российского "политического заключенного номер один" (с него начался мой опыт общения с политзэками), и 20-летнего курсанта Военно-космической академии Вадима Осипова. Осипова приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике за то, что он нарисовал на уроке план своей казармы, указав слабые точки для возможной террористической атаки. Его имя есть в перечне группы в фейсбуке "Сказки для политзаключенных".

Общее между этими и другими людьми, оказавшимися в тюрьме незаслуженно, разве что в отсутствии по отношению к ним справедливого правосудия. Но могу утверждать, что все эти люди преодолели и продолжают преодолевать драматические перипетии на своем жизненном пути, постоянно сталкиваясь с жестокой несправедливостью, и им есть что нам сказать о ситуации в стране, а нам есть к чему прислушаться. Им нужна наша поддержка, но и их мысли способны помочь нашему обществу. Например, в том, чтобы отбросить излишние амбиции и надуманные разногласия. Вот что мне недавно написал по этому поводу из СИЗО-11 города Ногинска Московской области гражданский активист Марк Гальперин:

Передай нашим, чтобы дружили друг с другом, не ссорились и были вместе. Я уже приводил пример со спортивным канатом, который нужно тянуть одновременно, слаженно. Приведу пример со знаменитыми лебедем, раком и щукой. Они тянули в разные стороны, но хотя бы одновременно. Мы тянем одновременно в одном направлении, но порознь – сначала один, потом второй, третий, и так далее. Конечно, воз будет стоять на месте. Так что решение проблемы лежит на поверхности. Начинаем консультации, отбрасываем амбиции, претензии друг к другу и работаем вместе. Победим!



Жестокость правоохранительной системы становится в России пугающе обыденной и привычной. Я уже рассказывала об условиях этапирования Вадима Осипова из Санкт-Петербурга в Москву. Его очередное путешествие в "столыпинском вагоне" в ноябре прошлого года, оказалось, по его рассказу, не менее тяжелым:

Этап из Москвы [в Оренбург] проходил через Самару, где неделю задержался. В поезде было сперва сносно, а потом, когда ударили морозы, стало невыносимо холодно. Я надел самые теплые вещи, но толку было мало, как итог, застудил себе спину. В СИЗО Оренбурга лежал несколько дней без сил.

Это не только о трудной участи конкретного молодого человека, попавшего под государственный пресс по вызывающим множество вопросов основаниям. Это не только о жестокости и бездушии российской уголовно-исполнительной системы. Ведь она тоже один из институтов нашего государства, характер которого должны определять граждане. Эти письма – ещё и о нехватке человечности и гуманности в нас самих, о том, что мы должны стараться в себе изменить. Ведь причина жестокости режима – не только (и, возможно, даже не столько) в нём самом, сколько в готовности или неготовности общества ей противостоять.

Главное – уметь слышать

О надобности быть человечными по отношению друг другу – и письма бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина, удерживаемого за решеткой, вопреки двум постановлениям Европейского суда по правам человека, уже почти 17 лет. Его считают политическим заключенным и "Мемориал", и "Союз солидарности с политзаключенными", и Центр прав человека имени Рауля Валленберга, и другие правозащитные организации. Письма от него всегда переполнены словами признательности, поддержки – хотя, казалось бы, кто кого должен поддерживать? – и длинными поименными приветами тем, с кем он переписывается. Несмотря на вопиющую жестокость и несправедливость, с какой с ним обошлась родная страна – следователи, прокуроры, судьи, Пичугин не озлобился.



Судя по письмам, он считает категорически неправильным питать злые чувства к кому бы то ни было, даже если это, на первый взгляд, вполне заслуженно. Политзаключенный откликается на поступающие порой к нему разнообразные просьбы о помощи, даже находясь в колонии для осужденных пожизненно. Мы с Алексеем не однажды дискутировали о том, как следует относиться к подобным просьбам, и Пичугин всегда отвечал: нужно прислушиваться к людям, проявлять по отношению к ним понимание и снисходительность, быть гуманными. Однажды политзаключенный прислал мне открытку с пожеланием "жить красиво". На мой недоуменный вопрос (в моём представлении "красивая жизнь" – это что-то, ассоциирующееся с гламуром) он ответил: "Жить по правилам, предписанным христианским вероучением". А вот его самое жесткое из известных мне высказываний в адрес своих гонителей: "Бог им судья".

Переписываться, добиваться освобождения политических заключенных необходимо не только потому, что это благое дело и на их месте может оказаться любой из нас. Они увидели обратную сторону нашей государственной системы, и их мысли, их опыт пережитого могут помочь гражданскому обществу, в конечном счёте – сделать жизнь страны лучше. Это вполне возможно, главное – уметь слышать. Мы, я уверена, должны стремиться к цели, обозначенной в несколько шутливой форме ещё одним политзаключенным – председателем карельского отделения правозащитного центра "Мемориал", исследователем истории сталинских репрессий Юрием Дмитриевым:

Пусть в аквариумах обитают только рыбки, а не люди, а космонавты работают там, где им и положено – на орбите.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", лауреат премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции