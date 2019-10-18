Новая солидарность. Вера Васильева – против механизмов репрессий

11 октября Министерство юстиции России признало Фонд борьбы с коррупцией "иностранным агентом", а чуть раньше суд в Москве оштрафовал движение "За права человека" Льва Пономарева на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Эти организации якобы финансируются из-за рубежа. То есть по министерской логике выходит, будто зарубежным государствам соблюдение прав российских заключенных и избавление от коррупции в России важнее и нужнее, чем нашим согражданам.



Ещё ранее суд удовлетворил иски к активистам оппозиции из-за протестной акции 27 июля в Москве – со стороны московского метрополитена, "Мосгортранса", "Автомобильных дорог" и даже ресторана "Армения". Увы, и сажать участников мирных протестов меньше не стали – вспомним недавний приговор в Ростове-на-Дону Яну Сидорову и Владиславу Мордасову за выход на пикет. Однако эти репрессии с посадками всё меньше останавливают недовольных властью и привлекают к гонимым дополнительное сочувствие. Поэтому чаще стала применяться иная тактика силовиков: бить по карману. Такие репрессии, может быть, не создают вокруг жертвы героический ореол, но в итоге лишают её возможности действовать, а то и вовсе нормально существовать.

Известны уголовные дела против журналиста Светланы Прокопьевой и московского студента Егора Жукова. Их – даже до формального доказательства в суде вины! – внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Меньше известна история анархистки Екатерины Мурановой из Медвежьегорска с маленьким сыном-астматиком на руках, попавшей в этот же список из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте". Им всем заблокировали банковские счета, оставив по сути без средств.

Чтобы получить срок или попасть под каток репрессий, в сегодняшней России не требуется доказательства вины

Расчет вполне прагматичный: наши сограждане довольно индифферентно относятся к чужим денежным неурядицам. В самом деле – не гноят же в застенках, не бьют дубинками, не пытают. Кому-то дали в конечном итоге "всего-то" год условно (за то, что он не виновен?), кто-то помещен вместо СИЗО под домашний арест. Градус протеста по сравнению с летними месяцами снизился. После того, как выпустили из-за решетки Павла Устинова, Алексея Миняйло и некоторых других, раздались голоса об "оттепели". Впервые за долгое время и полиция, и независимые наблюдатели ("белый счётчик") почти сошлись во мнении относительно числа участников митинга 29 сентября на проспекте Сахарова в Москве: около 25 тысяч человек. Это после 60 тысяч в пик отпускного сезона, в полупустой Москве, в августе. Освобождение нескольких безвинно преследуемых создало у некоторых обманчивое впечатление, будто вектор политики Кремля поменялся, будто можно облегченно вздохнуть, вернуться к личным занятиям, ведь справедливость уже восторжествовала. Но, как показали дальнейшие события, это ложное ощущение, в высшей степени сомнительном "московском деле" появляются всё новые и новые обвиняемые, и говорить об ослаблении репрессий явно преждевременно.

Новый вид репрессий требует, на мой взгляд, и новой солидарности гражданского общества. Мы уже наблюдали прекрасный пример солидарности гражданского общества, когда множество самых разных людей спасли от уничтожения в результате спровоцированного штрафом финансового краха еженедельник The New Times. Тогда читатели и сочувствующие в предельно короткое время сумели собрать, казалось бы, неподъемную сумму более чем в 22 миллиона рублей. такое начинание, по моему мнению, стоит продолжать и развивать.

Возможно, не все – сторонники, к примеру, политика Алексея Навального. Но несправедливо преследуемый не всегда является нашим единомышленником буквально во всем. Очевидно, что громкие антикоррупционные расследования ФБК побудили власть взять курс на уничтожение Фонда путем всё новых и новых штрафов, всё новых и новых обысков, изъятий техники и тому подобного. Как было в недавнем прошлом, когда вследствие финансового удушения вынужденно закрылась часть региональных отделений общества "Мемориал" и множество местных правозащитных организаций, признанных Минюстом "иностранными агентами", которые оказались не в состоянии нести расходы ни на штрафы, ни на требуемую по закону отчетность.

Может быть, не все разделяют анархистские взгляды жительницы Медвежьегорска Екатерины Мурановой. Но то, что с ней произошло, может случиться абсолютно с каждым – чтобы получить срок или попасть под каток репрессий, в сегодняшней России не требуется доказательства вины. И способность солидарно поддержать другого, не обязательно "своего", – это показатель зрелости гражданского общества.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", лауреат премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека

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