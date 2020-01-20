Мосгорсуд отклонил жалобу ФБК на признание "иностранным агентом"

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу Фонда борьбы с коррупцией на признание его "иностранным агентом". ФБК требовал исключить его из соответствующего списка Минюста.

Это уже вторая жалоба, которую подавал фонд – первую в ноябре отклонил Замоскворецкий суд Москвы.

Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список "иностранных агентов" в начале октября прошлого года. В ведомстве заявили, что ФБК осуществлял "попытки влияния на госорганы РФ" и организовывал "митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа". Якобы в ходе проверки Минюст выявил транши, поступившие на счета фонда Навального из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей.

При этом спонсор из Испании не смог объяснить, зачем он перевел фонду деньги – он никогда не был в России и не говорит по-русски. В ФБК посчитали перевод провокацией, деньги вернули отправителю.

Согласно закону, "иностранными агентами" признаются некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан.

На сегодняшний день в реестр "иностранных агентов" внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки".