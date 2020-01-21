В Новосибирске уволен сотрудник ДПС, заливший в автомобиль виски

В Новосибирске уволен инспектор ДПС, который залил в служебный автомобиль виски вместо незамерзающей стеклоомывающей жидкости. Как сообщает NGS24, такое решение приняло руководство новосибирской полиции после служебной проверки.

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Полицейский заливал виски в омывательный бачок служебного автомобиля демонстративно, на камеру. Свои действия он объяснил тем, что незамерзайки под рукой не оказалось. Виски он использовал для этих целей, по его же словам, потому что как инспектор ДПС, может себе это позволить.

В пресс-службе УМВД по Новосибирской области заявили, что "по результатам служебной проверки полицейский уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

Как поясняет издание "КП-Новосибирск", формально старшего лейтенанта Дмитрия Чухрия "погубил мат, который слышен в ролике". Сотрудник ДПС находился на службе, в форме, при исполнении, а, значит, не должен был сквернословить. "К тому же алкоголь или нечто на него похожее он заливал в служебную, а не личную машину", - отмечается в публикации.