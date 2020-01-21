Путин предложил Чайке должность полпреда на Северном Кавказе

Бывшему генпрокурору России Юрию Чайке предложена должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, новый пост Чайке предложил Путин во время их личной встречи во вторник. При этом формально указ о назначении пока не подписан. Песков также ничего не сказал о реакции на предложение самого Чайки.

20 января Владимир Путин освободил от должности генпрокурора Юрия Чайку, который занимал этот пост 14 лет, "в связи с переходом на другую работу". Вместо Чайки президент внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова, который вёл расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, а также убийства одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, заказчики которого не были найдены за пять лет расследования.

Во вторник Путин поблагодарил Юрия Чайку за работу, заявив, что под его руководством "генеральная прокуратура сделала очень многое для единообразного применения и понимания российских законов". Президент также выразил надежду, что "эти самые лучшие примеры будут использованы новым руководителем ведомства".