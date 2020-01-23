В Якутске арестованы три члена отряда шамана Габышева

Суд в Якутске арестовал трёх членов отряда шамана Александра Габышева, который несколько раз отправлялся пешком в Москву "для изгнания Путина". Его сторонников обвинили в неповиновении полиции, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.
Павел Богачев (Локи), Алексей Брылев (Кот) и Юрий Конюхов (Дух) три дня проведут в изоляторе. Еще один активист Виктор Макеров (Эльф) по решению суда был оштрафован на тысячу рублей. Все они были задержаны накануне у дома Габышева. Активистов полицейские увезли в отдел МВД под предлогом установления личности. Самого Габышева не задержали только из-за того, что он успел закрыться в доме. Позже на сторонников шамана составили административные протоколы о неповиновении сотрудникам полиции. Все задержанные провели ночь до суда в изоляторе.
13 января Габышев объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном".
- В марте 2019 года шаман Александр Габышев объявил о походе из Якутска в Москву. Тогда он заявлял, что президент России Владимир Путин является "порождением тёмных сил" и изгнать его под силу только такому шаману, как он. Габышев прошёл около 3 тысяч километров и привлёк по пути множество сторонников, но в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники ФСБ и отправили обратно в Якутск. Шамана поместили в психоневрологический диспансер и признали невменяемым.
- Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В сентябре Габышева выпустили под подписку о невыезде.
- В декабре шаман попытался возобновить поход в Москву, но его снова задержали. Следствие не предъявило Габышеву никаких обвинений, после чего с него сняли подписку о невыезде. Сотрудник ФСБ взял с шамана обязательство о явке к следователю по необходимости.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.