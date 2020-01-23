В Якутске арестованы три члена отряда шамана Габышева

Суд в Якутске арестовал трёх членов отряда шамана Александра Габышева, который несколько раз отправлялся пешком в Москву "для изгнания Путина". Его сторонников обвинили в неповиновении полиции, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Павел Богачев (Локи), Алексей Брылев (Кот) и Юрий Конюхов (Дух) три дня проведут в изоляторе. Еще один активист Виктор Макеров (Эльф) по решению суда был оштрафован на тысячу рублей. Все они были задержаны накануне у дома Габышева. Активистов полицейские увезли в отдел МВД под предлогом установления личности. Самого Габышева не задержали только из-за того, что он успел закрыться в доме. Позже на сторонников шамана составили административные протоколы о неповиновении сотрудникам полиции. Все задержанные провели ночь до суда в изоляторе.

13 января Габышев объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном".