Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Собянин поручил полиции находить "места скопления мигрантов"

Мэр Москвы Сергей Собянин

Смотреть комментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на заседании коллегии столичного управления МВД, поручил ведомству "развивать городскую систему видеонаблюдения c распознаванием лиц, которая позволит находить места скопления мигрантов и закладок наркотиков".

Мэрия планирует приобрести оборудование для системы распознавания лиц на сумму в 2 миллиарда рублей, а с 1 сентября, как пообещал Собянин, система будет полностью внедрена в метрополитене. Мэр назвал показатели по снижению преступности, вызванные введением массовой слежки, "замечательными".

Вместе с тем в четверг в Тверской суд Москвы был подан иск с требованием запретить использовать технологию распознавания лиц на митингах и удалить полученные с её помощью биометрические данные. Истцами выступили гражданская активистка Алёна Попова и политик Владимир Милов, ответчиками указаны Главное управление МВД Москвы и департамент информационных технологий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG