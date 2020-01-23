Собянин поручил полиции находить "места скопления мигрантов"

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на заседании коллегии столичного управления МВД, поручил ведомству "развивать городскую систему видеонаблюдения c распознаванием лиц, которая позволит находить места скопления мигрантов и закладок наркотиков".

Мэрия планирует приобрести оборудование для системы распознавания лиц на сумму в 2 миллиарда рублей, а с 1 сентября, как пообещал Собянин, система будет полностью внедрена в метрополитене. Мэр назвал показатели по снижению преступности, вызванные введением массовой слежки, "замечательными".

Вместе с тем в четверг в Тверской суд Москвы был подан иск с требованием запретить использовать технологию распознавания лиц на митингах и удалить полученные с её помощью биометрические данные. Истцами выступили гражданская активистка Алёна Попова и политик Владимир Милов, ответчиками указаны Главное управление МВД Москвы и департамент информационных технологий.