Болгария обвинила троих россиян в попытке отравления Гебрева

Прокуратура Болгарии обвинила троих россиян в попытке отравления граждан Болгарии — бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и человека с инициалами В. Т., говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг. Имена подозреваемых не называются.

По данным прокуратуры, преступление произошло в Софии в конце апреля — начале мая 2015 года. Россияне, как предполагается, пытались отправить бизнесмена, его сына и еще одного человека фосфорорганическим веществом. Их объявили в международный розыск.

Ранее прокуратура подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева у его офиса были замечены предполагаемые сотрудники ГРУ - российской военной разведки. Об этом же ранее сообщали The Insider и Bellingcat.

28 апреля 2015 года Емельян Гебрев во время приёма, устроенного после полудня для партнёров, почувствовал недомогание и через несколько минут потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги вызвали врачей и доставили Гебрева в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко. Но было и обстоятельство, общее для троих: за несколько часов до приёма, утром того же дня, они находились в одном месте – в своём офисе в здании отеля "Орбита" в Софии.



Позднее, уже в 2019 году, следователи идентифицировали на видеозаписях с камер на парковке отеля офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Он же прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" перед отравлением Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 года.

Выводы болгарской прокуратуры совпадают с выводами расследования, которое провели совместно The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. В нём удалось установить настоящие и оперативные имена всех предполагаемых агентов ГРУ, участвовавших в этой операции, а также узнать обстоятельства и возможные мотивы покушения. Ранее The Insider уже писал о причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева сотрудников ГРУ.

Емельян Гебрев, специалист по торговле оружием, был госпитализирован с тяжёлым отравлением 28 апреля 2015 года. В тот же день Федотов уехал из Болгарии и вылетел из Стамбула в Москву. В анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим препаратом типа "Новичок". Таким же веществом были отравлены Скрипали.

После сообщения британской прессы о том, что Федотова подозревают в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил после покушения.