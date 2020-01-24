Президент Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра культуры Владимира Мединского своим помощником. На такую же должность назначен бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Бывший вице-премьер России Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента. Для этого назначения отдельным указом увеличено число заместителей главы президентской администрации с двух до трех.

Позиция помощника президента России по экономике стала вакантной после того, как занимавший её Андрей Белоусов, 21 января сталпервым вице-премьером нового правительства Михаила Мишустина.

Владимир Мединский был министром культуры с 2012 года. В составе нового правительства его на этой должности сменила глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин объявил о внесении изменений в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

Новым премьером был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 21 января Мишустин сформировал новое правительство России. Список министров обновился наполовину.