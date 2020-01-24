В пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян от пневмонии умер первый человек, заразившийся новым коронавирусом. Это случилось в городе Суйхуа. Инфекция зафиксирована уже также в маньчжурских городах Харбин, Дацин и Муданьцзян, имеющих прямое транспортное сообщение с городами российского Дальнего Востока. Пекин сейчас принимает отчаянные меры, чтобы остановить коронавирус, распространение которого по всей КНР и за ее пределами грозит, возможно, пандемией, паникой и порчей имиджа страны на мировой арене – накануне празднования китайского Нового года Крысы по лунному календарю.

24 января в Китае число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, названным 2019-nCoV и вызывающим опасную пневмонию, возросло до 876. Не менее 26 человек умерли. Около 200 человек находятся в критическом состоянии. Неизвестный ранее коронавирус с инкубационным периодом в две недели поражает дыхательные пути и способен передаваться от человека к человеку. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не стала объявлять чрезвычайную ситуацию в мире в связи со вспышкой в Китае инфекции, вызываемой неизвестным ранее коронавирусом. По словам главы ВОЗ Тедроса Адзхнома Гебрейесуса, у организации пока нет достаточного количества данных для того, чтобы принять такое решение. При этом глава ВОЗ признал наличие разногласий в экстренном комитете, созванном для оценки ситуации с распространением коронавируса.

"Карантин для 11 миллионов человек – беспрецедентное событие в истории здравоохранения", – заявили во Всемирной организации здравоохранения. Китайские власти принимают самые крайние меры, чтобы остановить распространение болезни. С 23 января фактически отрезан от внешнего мира город Ухань, где живут более 7 миллионов человек и где впервые было зафиксировано заболевание. Такие же меры введены еще в 13 городах провинции Хубэй, административной столицей которой является Ухань.

В Пекине, Шанхае и всех других крупных китайских городах отменены крупные массовые празднования, связанные с Новым годом по лунному календарю, наступающим сейчас 25 января. Частично или полностью закрыты все образовательные и культурные учреждения, кое-где остановлена работа общественного транспорта, аэропортов и вокзалов, блокированы дороги. О временном закрытии своих объектов объявили, например, администрация комплекса "Запретный город" (Музея Гугун), Национальный центр исполнительских искусств (Китайская опера) и Национальный музей в Пекине. В Шанхае, где коронавирусом заразились уже не менее 20 человек, также закрыты все достопримечательности, например, телебашня "Жемчужина Востока" и все смотровые площадки на небоскребах.

Как пишет в "Новой газете" востоковед Василий Головнин, известно, что все первые жертвы вируса в городе Ухань имели отношение к гигантскому открытому продовольственному рынку в центре мегаполиса:

"Помимо обычных кур, уток и свиней там торговали и весьма экзотическими животными... Сейчас этот базар закрыт и оцеплен властями, там проведены дезинфекционные работы. Дело в том, что авторитетная комиссия китайских специалистов установила, что возбудитель пневмонии нового типа передался людям от животных или пресмыкающихся, продававшихся на уханьском рынке. Скорее всего, это были съедобные крысы, которые пользуются в Китае немалым спросом. Называются также барсуки или считающиеся деликатесами некоторые виды змей – например, китайская кобра, обитающая на юге КНР.

Большинство этих существ, как утверждается, продавались на рынке в Ухане нелегально, без какой-либо медицинской проверки. Такие базары с антисанитарией и широко распространенной торговлей дикими животными, уже не раз становились инкубаторами новых крайне опасных заболеваний, приобретавших иногда глобальный размах. Достаточно назвать, например, отмеченную в 2003 году вспышку так называемой атипичной пневмонии (SARS). Ее возбудитель передался жителям Китая от симпатичных зверьков – пальмовых циветт, блюда из которых также считаются деликатесом и украшением богатого стола".

О том, что сегодня происходит в КНР, и об отношении китайцев к происходящему в интервью Радио Свобода рассказывает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов:

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– Мир пережил эпидемии и атипичной пневмонии (SARS), и вспышки птичьего гриппа, и много разных инфекционных лихорадок, и родиной всего того считается Китай. Китайская медицина, как современная, так и традиционная, за последние годы далеко продвинулась вперед в лечении и профилактике опасных заболеваний?

– Все мы помним, что в истории многие болезни, например, страшная пандемия чумы в 14-м веке, "черной смерти", приходили именно из Китая. Но Китай дарил миру очень много заболеваний и инфекций не потому, что там народ такой особо "болезненный", а потому что охватил такую гигантскую территорию, со столь разными народами, что там все время что-то зарождалось. Китай очень многому научился с 2008 года, с прошлой вспышки атипичной пневмонии, когда им понадобилось 3,5 месяца, чтобы диагностировать и выделить штамм вируса. Сегодня практически по всей стране существуют антивирусные лаборатории быстрого реагирования, и на этот раз штамм вируса был выделен за 10 дней.

Cегодня практически по всей стране существуют антивирусные лаборатории быстрого реагирования

Во-вторых, Китай научился быстро кооперироваться через ВОЗ, через прочие организации с остальными странами, в том числе, например, с Россией, с государствами Юго-Восточной Азии – им быстро передаются штаммы вируса для создания сыворотки. Что, собственно, Китай уже сделал. Третий очень важный момент – Пекин научился честно говорить о том, что происходит. Например, сейчас в прямом эфире там транслируют, что происходит, сколько есть заболевших, движется счетчик на сайте китайского министерства здравоохранения, и на англоязычных сайтах различных газет. Есть счетчик заболевших людей по Китаю и по всему миру, и счетчик умерших. Наконец, еще четвертый важный момент: официальный Пекин довольно быстро сумел изолировать центр вспышки, город Ухань, и открыто об этом сказал. Надо сказать, что Китай моментально учится, потому что сейчас для него всякие слухи вокруг вспышки новой эпидемии – это крайне негативная история. Во-первых, начинается китайский Новый год, и почти 450 миллионов человек будут перемещаться только внутри страны. Соответственно, это потенциальное разнесение болезни. Во-вторых, Китай и так сейчас в чем только не обвиняют другие крупные державы мира.

– Как раз об этом я хотел спросить. Сегодня Китай подвергается критике со многих сторон, в том числе, в последние дни началось бурчание по поводу того, что опять оттуда исходит какая-то зараза. Мы уже говорили о том, что власти Китая до перебранок не опускаются. Но все же их, конечно, должно раздражать то, что Поднебесная в остальном мире ассоциируется с чем-то вдобавок еще и заразным, нехорошим. И это, соответственно, портит тот великолепный образ китайского государства, который так усиленно выстраивался десятилетиями.

– Китай это очень волнует! И надо сказать, что китайское руководство теперь понимает, что во многом, так сказать, пропагандистскую битву проиграло. Поскольку КНР все время транслировала сведения о своих достижениях, о том, насколько государство хорошо развивается, но забыла о том, что одновременно и против Китая ведется информационная война. Пекин волнуют сейчас многие слухи, которые ходят вокруг этой болезни, в том числе, например, о том, что якобы это утечка из какой-то секретной лаборатории или что это вообще какая-то провокация со стороны США, и так далее.

КНР это очень болезненно воспринимает

КНР это очень болезненно воспринимает, и неслучайно сегодня практически все китайские газеты наполнены разговорами о том, что многие за рубежом пользуются этой темой эпидемии, чтобы критиковать Китай. Неслучайно Компартия Китая пытается сама выстроить совсем другую систему оповещения. Например, мы видим, что за последние несколько дней практически по всем СМИ в мире, англоязычным прежде всего, пошли официальные китайские сообщения, как обстоит дело в реальности.

– В народе в Китае возможна массовая паника, когда появляются первые новости об очередной эпидемии, да еще и неизвестного происхождения?

– Именно этого Китай и боится – массовой паники. Потому что уже сегодня если не паника, то напряженность есть. Если раньше 50 процентов людей ходили там в масках, то сегодня ходят процентов, наверное, 90. Люди выходят на улицу, в том числе и в теплых районах страны, в перчатках, то есть они боятся прикасаться к документам, к столам, к скамейкам и так далее. Пока никакой паники в Китае нет, но она может начаться, и тогда это наложится на целый ряд других проблем. На, к примеру, понимание того, что КНР не очень хорошо выглядит в китайско-американском противостоянии, на ряд событий и слухов о том, что творится в Гонконге.

– В разных частях света по-разному относятся к так называемым сезонным заболеваниям. В Северной Европе, например, простужаться зимой считается обычным делом. А в России заболеть, в привычном смысле, то есть подхватить ОРЗ зимой, считается всегда опасным, и так далее. Как к простудам относятся почти полтора миллиона китайцев? Что означает болезнь для китайской культуры?

– Болезнь для китайской культуры – это прежде всего дисбаланс человека с внешним миром. И хотя, конечно, сегодня западная медицина в Китае не просто развивается, а занимает главенствующие позиции, все равно на бытовом уровне китаец понимает, например, простуду как воздействие некого болезнетворного фактора на баланс внутренней энергии Ци в организме. И китаец пытается лечиться всегда традиционными методами – массажем точек или, например, втиранием различных мазей. Считается, что заболевание само по себе – это не инфекционная проблема, и китайцы, например, долгое время вообще не понимали, что такое вирусное заболевание, передающееся от человека к человеку. Считается, что болезнь есть показатель того, что человек нестабильно живет, неправильно питается, плохо дышит. Если мы сегодня посмотрим на большинство китайцев, которые ходят по улицам зимой, мы увидим, что они все простужены, шмыгают носом. И вот такая вечная простуда воспринимается почти нормальным делом в Китае. Потому что формально каждый китаец должен зимой немножко поболеть, пошмыгать носом и вернуть потом себе правильный жизненный баланс.

– То есть зимний дисбаланс парадоксально уравновешивает организм, это часть общего баланса жизни?

– Да, абсолютно правильно. Еще все связано с тем, что, например, в Китае наблюдается особое отношение к отоплению. Многие крупные торговые центры в северных провинциях не отапливаются вовсе или отапливаются очень слабо, то есть теплом человеческих тел. И это связано еще и с тем, что, если, действительно, включить кругом отопление, будет огромный расход электроэнергии и загрязнение воздуха от угольных электростанций, поскольку таких центров очень много. Центральное отопление заменяется на небольшие электрические обогреватели, в том числе в ресторанах, в небольших питейных заведениях, которых сотни тысяч. В любом случае, частные резкие перепады температуры приводят к тому, что простуда является просто нормативом для зимнего проживания в Китае.