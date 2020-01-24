Путин, освободитель Освенцима. Соцсети – о визите в Израиль

Владимир Путин побывал в Израиле, куда он был приглашен на Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к 75-летию со дня освобождения Освенцима. Торжественное мероприятие такого масштаба, с участием 45 глав государств и правительств, в Израиле проводилось впервые. В числе приглашенных оказались вице-президент США Майк Пенс, британский принц Чарльз, а также главы Франции, Германии, Италии и многих других европейских государств.

Приглашение на форум получил и Владимир Зеленский, но он вместе с членами украинской делегации передал свои билеты на торжественные мероприятия людям, пережившим Холокост. Однако большинство комментаторов сочли, что Зеленский просто не захотел посещать форум, где будет выступать Путин.

Шимон Брайман

Президент Зеленский делает гениальный ход с точки зрения и пиара, и общественной морали: он отдал своё место, а также места членов делегации Украины на Форуме по Холокосту в Яд Вашеме, для самих переживших Холокост. Тем самым Зеленский достигает двух целей: 1) привлекает к себе внимание благогодным жестом (так как для переживших Холокост не хватило мест в зале для президентов и королей); 2) избегает необходимости сидеть в этом зале молчащим слушателем речи президента России.

Пророссийские блогеры подвели под это нежелание свои основания.

Александр Коц

Зеленский отказался участвовать в форуме памяти холокоста якобы из благородства. Дескать, места мало, пусть вместо меня туда попадут выжившие. В мемориальном комплексе «Яд Вашем» изумлены поступком Зеленского. Со знаком минус изумлены, недоумевают и сожалеют. Оказывается, в этом «самопожертвовании» не было никакой необходимости.

Ни в какие души прекрасные порывы Зеленского я не верю. Можно предположить, что он не захотел сидеть в зале, где Путину дадут слово, а ему - нет. На родине не поймут, ганьба, скажут. Но, думаю, от участия он отказался совсем по другим причинам.

В первую очередь - чтобы избежать косых взглядов и неудобных вопросов. Про проспекты Бандеры и Шухевича, про факельные шествия, про разгул национализма, про один из самых высоких уровней антисемитизма в Европе, про сносы памятников победителям фашизма... Глядите, вон сидит президент страны, в которой ветераны-освободители приравнены к недобиткам-карателям. А ответить-то и нечего, тут лозунги из предвыборной котомки не прокатят.

Сергей Марков

То, что президенты Польши и Украины отказались участвовать в праздновании в Израиле 75 лет спасения евреев Красной Армией и освобождения узников лагеря смерти Аушвиц Освенцим, - совершенно естественно.

Во первых, идеология и правительства Польши и киевского режима - русофобия, поэтому им трудно и почти невозможно прославлять Россию, которая в основном и совершила этот подвиг.

Во вторых, и польские и украинские власти являются европейскими лидерами в государственной политике фальсификации истории и формировании с помощью пропаганды и насилия выгодного ультранационалистам исторического мифа.

Для Путина подготовили особую программу: помимо форума, его ожидало открытие памятника жертвам блокады Ленинграда, появление которого в иерусалимском парке удивило некоторых российских комментаторов.

Кирилл Лятс

Очень красивый памятник блокадникам. Но почему он в Иерусалиме? Это как если бы мы в Сергиевом Пасаде поставили памятник жертвам Пёрл Харбора.

Глава израильского МИД обратился к российскому президенту со словами благодарности за освобождение Освенцима, что вызвало в Сети насмешки.

Павел Шехтман

Картина маслом: "Путин освобождает Аушвиц"

На заднем плане натурально Аушвиц.

На переднем: Путин в гимнастерке с автоматом ППШ, за ним Шойгу с полевым телефоном и Соловьев с "лейкой" и блокнотом, Пригожин в колпаке с половником на полевой кухне и дальше толпой зеленые человечки без знаков различия и в балаклавах.

А перед Путиным, подняв руки - фашисты в польских конфедератках.

Наталья Маршалкович

Неизвестные страницы биографии ВВП

Семен Кантор

Спасибо Партии за счастливое детство! И лично.., и лично.

Спасибо! Спасибо!

Глеб Морев

Поразительная по мерзости сцена в Израиле. Вместо того, чтобы плюнуть ему в морду, как президенту страны с полностью деградировавшим судом, они вынуждены «целовать у злодея ручку».

Но это и к вопросу о пиар-стратегиях нынешнего государства: какими они ему видятся.

Советские лагеря, по мнению многих комментаторов, были ненамного лучше нацистских - более того, одним из них стал после освобождения и Освенцим.

Андрей Мальгин

Хотелось бы, чтобы сегодня Путину, приехавшему покрасоваться в Израиль по случаю годовщины освобождения Освенцима, кто-нибудь напомнил, что после освобождения Освенцим был преобразован в лагерь НКВД СССР и Министерства общественной безопасности Польши. И в тех же самых бараках разместили уже несогласных с коммунистической оккупацией. Еще и новые построили. Часть заключенных составили бойцы польского Сопротивления - Армии Крайовой, внесшие свой вклад в борьбу с нацистами.

Александр Невзоров

​Аушвиц после "освобождения" был преобразован в тюрьму НКВД и Министерства общественной безопасности Польши. В тех же самых бараках разместили уже несогласных с советской оккупацией. В Бухенвальде был организован спецлагерь НКВД №2. В Заксенхаузене - спецлагерь НКВД №7. Нацистские концлагеря просто сменили вывеску и хозяев. А оборудование из них было вывезено в лагеря ГУЛАГа.



Вот о чём ещё нужно вспомнить сегодня, в День памяти жертв Холокоста.

Лагеря нынешней России, как считает один из узников Освенцима, наследуют традициям ГУЛАГа.

Кстати, Елена Ямпольская, глава комитета Госдумы по культуре, считает, что сравнения, например, ГУЛАГа с нацистскими лагерями необходимо запретить на законодательном уровне. Недавно она предложила разработать законопроект, касающийся публичных высказываний и публикаций, в которых действия советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны приравниваются к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии. Предполагается, что этот запрет может быть внесен в состав закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Кирилл Шулика

Я сейчас вам расскажу... Ямпольская предлагает закон не в связи с позицией Польши, вообще я не понимаю, сдалась она нам сто лет. И не с тем, что нельзя сравнивать советских солдат с фашистами, в России никто, кроме совсем откровенных клинических идиотов, не сравнивает. Этот закон запретит сравнивать Гитлера со Сталиным, несмотря на то, что оба были душегубами, только один устроил геноцид чужих народов, а второй своего собственного.

Но вернемся к президенту России. Еще одним важным пунктом программы визита Путина в Израиль стал вопрос освобождения Наамы Иссахар, израильтянки, которую в России осудили на 7,5 лет колонии из-за наркотиков, которые были найдены в ее транзитном багаже в аэропорту. Израильские СМИ сообщали, что российские власти вели переговоры об обмене Иссахар на Александровское подворье в Иерусалиме либо на хакера Буркова, которого арестовали в Израиле. О том, что права на Александровское подворье перешли к России, сообщалось еще в конце декабря, но РИА Новости со слов министра экологии Израиля сообщают, что юридические процедуры еще не окончены.

Александр Осовцов

Израильские СМИ пишут, что Россия обменяла Нааму Иссахар то ли на один крупный объект недвижимости в центре Иерусалима, то ли на несколько объектов сразу. Не то, чтобы мне было жалко этих подворий - они всё равно фактически используются РПЦ. Но пугают перспективы - торговля заложниками у властей РФ стала постоянным бизнесом, а наловить израильтян они могут в любой день в большом количестве. И чего тогда захотят, можно только предполагать. И нервничать.

Илья Заславский

Теперь путинским дали зеленый свет на взятие заложников среди израильских граждан, как только Кремлю будет что-то нужно от Израиля.

Андрей Десницкий

Арест и освобождение израильской гражданки - это оказывается, "спор хозяйствующих субъектов".

А как вообще это называется, когда некоторая группа людей, желая получить некоторое имущество, захватывает и удерживает некоторого человека, чтобы освободить его только в обмен на это имущество?

Вот как после этого будут воспринимать нашу страну в мире? Как последний оплот традиционных ценностей, светоч всего человечества - или скорее как пиратов Карибского моря? Неужели эти здания того стоят?

И это далеко не единственный пример полного отказа от всякой репутации. Все эти правительства уйдут, а привкус олимпийской мочи и кровь от боинга останутся.

И еще. Вот я гражданин РФ, много путешествую по миру, бываю в разных странах с разным уровнем правовой культуры. То есть если у властей одной из этих стран возникнут претензии на некое российское имущество, меня могут бросить в местную тюрьму и там держать, пока имущество не получат. Ответочка. Очень мило.

Ожидалось, что Путин сообщит об освобождении Иссахар во время своего визита в Израиль: в том, что решение уже принято, многие перестали сомневаться, когда президент сообщил, что встречался с матерью Наамы. Правда, формулировку Путин выбрал при этом достаточно неудачную.

Алексей Ковалев

«Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху], который просит принять соответствующее решение. Все это безусловно будет учтено при принятии этого окончательного решения» - сказал Путин.

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ! Эндлёзунг! Прямо так и сказал, приехав в Израиль на форум памяти Холокоста! И ведь ему мало взять заложника, чтобы выторговать его если не на хакера, то уж на какое-нибудь там подворье, ему прям обязательно, чтобы когда он уже своё получит, ещё родственники перед ним унижались, умоляли отпустить, а он такой – потерпите, мол, разбираются. Какой-то поразительный крокодилище всё-таки.

Александр Амзин

От Мюнхенской речи до окончательного решения стоящего на повестке дня еврейского вопроса

Охренеть, а впереди же еще недореферендум

Кирилл Шулика

Путин встретился в Израиле с мамой осаждённой в России Наамы Иссахар, однако никакого ожидаемого указа о помиловании нет, хотя президент России обещал учесть просьбу родственников осужденной. Помилует, конечно, раз встреча состоялась.

Олег Кашин (полная версия - в платном разделе Republic):

Все разговоры про хакеров, про подворье, про торг – они ведь действительно только разговоры, слухи, и доказать их достоверно никто не сможет. С чего вы вообще взяли, что ее кто-то хотел менять на хакера? С чего взяли, что сейчас Израиль ее выкупил? Достоверно известно только, что ее задержали в аэропорту, потом осудили, а сейчас, скорее всего, выпускают – помилование ведь тоже, пусть и редкая, но, в общем, стандартная процедура, такая же стандартная, как и аресты по 228-й. Формально ничего необычного.

Необычное, кроме слухов, здесь только одно – это Путин у ее мамы. Только эта встреча доказывает, что история Наамы Иссахар – это не правоприменительная рутина, не полицейское недоразумение, а эпизод международной политики на высшем уровне. Вторгаясь в этот сюжет, Путин берет на себя ответственность за все случившееся и, по крайней мере, косвенно (хотя понятно, что это такое «косвенно», что почти «прямо») подтверждает все слухи, сопровождавшие дело Наамы Иссахар – и про обмен, и про выкуп. В деле Голунова роль Путина была – «разобрался и исправил несправедливость», в деле Наамы Иссахар – «получил что хотел и отпустил». Там он спасал человека от оперов УВД ЗАО, здесь он – сам опер. 228-я статья – известный инструмент нечистых на руку полицейских. В руках президента России мы этот инструмент увидели впервые.

Наама Иссахар между тем отказалась писать прошение о помиловании, что, по словам Дмитрия Пескова, "тормозит процесс".

Федор Крашенинников

Правильно, все уже уплачено же этим подворьем. Зачем участвовать в глупом представлении? Итак выпустят, бабло побеждает зло.

(Гнусная история с самого начала, что и говорить)

Кирилл Шулика

И просто еще раз напишу, лишним не будет, никакого прошения о помиловании можно не писать. Несмотря на то, что Кремль постоянно заявляет обратное. У президента есть право помиловать и без прошения в любой момент любого осужденного.

Александр Рыклин

А Путин-то не отдает пока девушку... Наверное, потребовал, чтобы отпустили еще тысячу палестинских террористов, отменили санкции и простили самолет...

Сталингулаг

Насколько омерзительно выглядит вся ситуация с взятием израильтянки Наамы Иссахар в заложники и с последующим выкупом в виде подворья в Иерусалиме, настолько же фантастически она видится с другой стороны, когда вся страна встала на защиту своего гражданина. Важно отметить, что Наама не является известной актрисой, дочерью миллиардера или ещё кем-то. Простая девушка, которая летела транзитом через Россию, попала в безумную историю и получила 7,5 лет тюрьмы. За неё вписался весь Израиль, включая руководство, премьер-министр просил о её помиловании на встрече с Путиным. Вы можете себе представить, чтобы Российская Федерация так сражалась за кого-то из вас? МИД писал бы за вас письма, президент встречался с главами других стран, что государство отдало бы за вас какой-то клочок земли, чтобы попытаться вас обменять, как это сделал Израиль? Конечно, нет. У нас девиз один - «бабы ещё нарожают», тем более материнский капитал увеличили

История недопомилованной Наамы Иссахар вступает в противоречие с заявленной позицией Путина, считает ведущий телеграм-канала Дежурный по Израилю Марк Новиков:

Пыль от форума памяти Холокоста, больше похожего на Олимпиаду, улеглась, давайте собирать камни.



Израилю удалось под своей крышей собрать представительную встречу мировых лидеров и вложить в их уста риторически очень важные для Израиля тезисы. Несмотря на то, что по дороге к Форуму несколько президентов с грохотом и скандалом отпали, в целом, эта задача выполнена на отлично.



Теперь немного про Путина и Холокост, поскольку эта тема стала де-факто самой обсуждаемой в контексте форума. Что же тут на самом деле произошло.

С одной стороны, Путин искренне сопереживает еврейской трагедии, так как сам живет мифологемами 40-х годов, и тема войны для него является определяющей с точки зрения внутренней идеологии.

Но с другой стороны, он лично цинично взял в заложники молодую еврейскую девочку и оставил ее в суровом российском концентрационном лагере почти на год, с тем, чтобы выторговать за нее пару церквей и полцарства в придачу. Все это вы прекрасно можете увидеть в глазах Яфы Иссахар (мамы Наамы) на показательной фотосессии с драконом. Эти глаза - глаза любой еврейской матери, отдающей своих детей в католический монастырь в Польше, или выкупающей своих детей у администрации Гетто, с тем, чтобы сбежать, неважно куда, лишь бы подальше, с тем, чтобы спасти своего ребенка, неважно, каким способом.

Одним из главных тезисов всей конференции является тезис о том, что Холокост - это не история. Холокост происходит здесь и сейчас, евреи продолжают гибнуть, потому что они евреи. То, что произошло с Наамой - это и есть антисемитизм 2020 года. Давайте будем честными: Нааму арестовали и бесправно удерживали все это время, только потому что она еврейка израильтянка-американка. Чем этот торг отличается от выкупа евреев у Чеуческу в Румынии, когда в обмен на разрешение эмиграции 500 евреев английский бизнесмен Якобер построил в этой стране фабрику и накинул денег сверху? Чем этот торг отличается от обмена Гилада Шалита на 1000 с лишним террористов? Чем этот торг отличается от сотен других, когда взамен за жизнь одного еврея наш народ всем миром платил великую цену. И неважно, какие это евреи, это наши евреи.



Вы скажете мне, что Наама сама виновата, что везла в своем чемодане гашиш, но поверьте мне, разница между реальным гашишем и подкинутым (как в случае с Голуновым) принципиальна только для философов фейсбука, но уж точно не для тех, кого решили таким образом сыграть. Это как у Вольтера: «Если бы бога не было, то его следовало бы придумать». Если бы наркотиков не было…нашлось бы оружие или забытый в армейской сумке патрон.



Политика - это не искусство возможного. Это искусство циничного. Очень тяжело представить себя в шкуре директора “Яд-Вашем”, которому, с одной стороны, нужно сохранять память о великом горе, с другой стороны, жать руку бесконечной череде ненасытных тиранов и диктаторов “с благими намерениями”, посещающих Израиль. Но такова цена своего государства. В конечном счете, спустя 75 лет после Катастрофы очень приятно осознавать тот факт, что есть на свете страна, которой небезразлична судьба евреев, где бы они ни находились.

В том, что антисемитизм в современной России - реальность, уверен и ​Леонид Волков: непосредственное доказательство этого обнаружилось в деле ФБК накануне визита Путина в Израиль.

Завтра Владимир Путин приедет в Иерусалим. Не только для того, чтобы торжественно помиловать Нааму Иссахар, но и для того, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Освенцима. Путин предстанет президентом страны, которая, победив Гитлера, спасла остатки европейского еврейства от уничтожения. Победила антисемитизм.



Это одна реальность.



А есть вторая. В этой, второй реальности, есть следственная группа по делу ФБК. Эта следственная группа (ее сформировал своим постановлением генерал Краснов, ныне генпрокурор) пишет ходатайства в Басманный суд о блокировке наших счетов. Ходатайства надо чем-то обосновывать. И в качестве обоснования к ходатайствам прилагаются СПРАВОЧКИ.



Это — одна такая справочка из материалов «дела ФБК». Ее как раз сегодня добыла адвокат Вероника Полякова, которая занимается обжалованием арестов счетов.



Ну надо же как-то обосновать, что Волков — очень опасный тип. Что бы такого написать? А вот! Он — еврей. Не какой-нибудь там, а га-ла-хи-чес-кий. С рогами и хвостом, пьет кровь христианских младенцев.



Еще раз, это официальный документ из материалов уголовного «дела ФБК», справка от следователей в обоснование ходатайства об аресте счетов.



Какая реальность реальнее? Страна, победившая антисемитизм? Или страна победившего антисемитизма?



И спросит ли завтра Путина об этом хоть один журналист, когда Путин будет в Яд-Вашеме венки возлагать?