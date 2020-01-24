Росстат: постоянное население России сокращается второй год подряд

Постоянное население России сокращается второй год подряд, а приток мигрантов больше не компенсирует естественную убыль. Количество жителей страны будет убывать до 2026 года по нарастающей. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата, сообщает РБК.

По данным ведомства, постоянное население России на 1 января 2020 года составляет 146 миллионов 745 тысяч человек. По сравнению с началом 2018 года оно сократилось на 35 тысяч 622 человека. Последующая оценка может измениться в сторону повышения показателя убыли населения. С 2009 по 2017 года население России непрерывно увеличивалось, однако в 2018 году впервые за 10 лет сократилось на 99 тысяч человек.

Основной причиной естественной убыли, которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости. Она фиксируется в 80 из 85 российских регионов. Приток мигрантов не сможет компенсировать естественную убыль. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте. В начале 2019 года оно не превышало 35 миллионов человек.

В апреле 2019 года правительство России сообщило о том, что в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года выросла смертность.