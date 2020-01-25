Новый коронавирус: 41 человек погиб, более 1300 заражены

Число погибших от нового коронавируса за сутки выросло с 26 до 41 человека. Ещё более 1300 человек заражены. В числе погибших, как сообщают СМИ, врач, который лечил пациентов в городе Ухань, откуда началась вспышка пневмонии нового типа.

Новые случаи заболевания зафиксированы в Австралии и Малайзии. Во Франции медики подтвердили диагноз третьего заражённого коронавирусом.

Ранее случаи заражения уже зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Непале и Вьетнаме. Один смертельный случай зафиксирован в китайской провинции Хэй-лун-цзян, которая граничит с Россией. В самой России, Украине и странах СНГ подтверждённых случаев заболевания пока нет.

23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки пневмонии нового типа. Глава ВОЗ заявил, что Китай принимает достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни.

Накануне стало известно, что в Шанхае врачи вылечили первого пациента с симптомами нового коронавируса.