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Новый коронавирус: 41 человек погиб, более 1300 заражены

Пекин, Китай. 23 января 2020

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Число погибших от нового коронавируса за сутки выросло с 26 до 41 человека. Ещё более 1300 человек заражены. В числе погибших, как сообщают СМИ, врач, который лечил пациентов в городе Ухань, откуда началась вспышка пневмонии нового типа.

Новые случаи заболевания зафиксированы в Австралии и Малайзии. Во Франции медики подтвердили диагноз третьего заражённого коронавирусом.

Ранее случаи заражения уже зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Непале и Вьетнаме. Один смертельный случай зафиксирован в китайской провинции Хэй-лун-цзян, которая граничит с Россией. В самой России, Украине и странах СНГ подтверждённых случаев заболевания пока нет.
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23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки пневмонии нового типа. Глава ВОЗ заявил, что Китай принимает достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни.

Накануне стало известно, что в Шанхае врачи вылечили первого пациента с симптомами нового коронавируса.

  • Новый тип вируса появился в Китае в декабре прошлого года. Большинство жертв заболевания, 38 человек, приходится на город Ухань, откуда и началось распространение болезни. Накануне там начато строительство больницы для зараженных пациентов. В госпитале будет тысяча койко-мест. Строительство планируют завершить за десять дней. Всего в Китае закрыто 13 городов с населением более 30 миллионов человек. Там введён строгий карантин.
  • Коронавирус нового типа вызывает серьёзные опасения в ВОЗ, поскольку достоверно неизвестны источник распространения, а также клинические особенности и степень тяжести. Синдромы заболевания включают лихорадку, проблемы с дыханием и кашель. Он способен вызвать пневмонию, в ряде случаев – смертельно опасную. Большинство жертв вируса – пожилые люди.
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