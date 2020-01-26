История отношений дочери и отца. Фильм россиянки номинирован на "Оскар"

Анимационный фильм "Дочь" россиянки Дарьи Кащеевой номинирован на "Оскар". В сентябре прошлого года он уже получил главную награду Американской киноакадемии – признан лучшим среди созданных студентами мультфильмов.

"Дочь" был снят для получения степени бакалавра в пражской Академии исполнительских искусств, где автор отмеченного наградой мультфильма учится и собирается продолжить обучение. После сообщения о номинации министр культуры Чехии Лубомир Заоралек пообещал, что Кащеева получит разрешение на постоянное место жительства в Чехии. До этого мультипликатор со своим мужем, тоже учащимся FAMU, имели лишь студенческие визы.

"Никогда в жизни я не могла себе представить, что такое возможно" – так режиссер отреагировала на новость о номинации на "Оскар". В интервью Радио Свобода она рассказывает о том, почему ее анимационный фильм получил уже столько наград по всему миру, а также о жизни в эмиграции и принятом решении уехать из Москвы.

– Ваш кукольный фильм – это рассказ девочки о том, как она переживает отношения с родителями. Он основан на ваших собственных переживаниях, на опыте, через который вы прошли?

– Это история об отношениях между дочерью и отцом. Рассказана она со стороны дочери и взгляда отца. В определенный момент я очень интересовалась психологией и читала, как детство и отношения с родителями влияют на нас, на взрослых. Мне кажется, иногда важно вспомнить детство, подумать об этом и проработать в себе эти воспоминания, и тогда можно что-то про себя понять. Поэтому я решила снять фильм на эту тему. Как раз в тот момент, когда я думала, о чем я буду писать, меня очень интересовала эта тема.

– Фильм помог вам преодолеть, может быть, травмы, вызванные детским восприятием и отношениями с родителями?

– Да, конечно! Я очень много думала об этом. Полтора года, пока я делала этот фильм, я думала о том, какими были мои отношения с родителями, каким было мое детство. Конечно, во многом я поняла своих родителей, их мотивацию, что происходило в наших отношениях. Я поняла, что очень часто в отношениях мы не можем друг другу уделять столько внимания, сколько мы друг от друга ожидаем. И от этого возникают недопонимание и обиды, которые очень важно обдумать, обговорить, не оставлять в себе, не замыкаться, а важно проживать эти моменты. И очень важно прощение.

– Ваш анимационный фильм, мне кажется, номинирован на "Оскар" не только из-за сюжета, но и благодаря форме. В отличие от довольно популярной в последнее время цифровой мультипликации, ваш фильм кукольный, главные герои не нарисованы, а сделаны вручную. Почему вы эту форму выбрали?

– Его особенность заключается не только в том, что он кукольный, ведь снимают много кукольных фильмов. Мне кажется, есть тенденция возвращения интереса к ручной работе. Особенность моего фильма еще и в том, что я использую движение ручной камеры, которая очень часто используется в игровом и документальном кино, но еще никогда не применялась в кукольном кино. Эту технику я использую не просто ради самой техники, она создает совсем другую атмосферу, другое ощущение от кукольного фильма. Она дает больше жизни, добавляет документальности и больше погружает зрителя в историю. Я думаю, что как раз именно соединение этой техники с этой темой очень хорошо работает, потому что история очень эмоциональная. Ручная камера и документальный стиль еще больше погружают зрителя в эту эмоциональную историю.

– В Чехии есть большая традиция кукольной мультипликации. Если бы вы не жили в этой стране, вы бы тоже обратились к ней или выбрали бы что-то другое?

– Мне всегда нравился стоп-моушен. Мне нравились и кукольные фильмы, и перекладка. Но стоп-моушен мне близок. Если бы я не жила в Чехии, я думаю, что где угодно, в любой стране я бы, скорее всего, пришла к стоп-моушену и с большой вероятностью делала бы кукольные фильмы. Но что касается Чехии – здесь мне очень помогло, что действительно есть большая традиция и есть люди, которые хорошо умеют делать кукольную анимацию и знают, как это делать, например, как ведущий моего фильма Майкл, очень опытный кукольный аниматор. Мне это очень помогло: я могла прийти к нему за советом. Наш продюсер Мартин тоже делал довольно много кукольных фильмов. В этом смысле, конечно, очень здорово, что здесь есть эта традиция и люди знают, как с этим работать.

– Когда вы несколько лет назад приехали в Чехию, вы выбрали для жизни не только эту страну, но и новую профессию. Почему вы уехали из России? Почему вы решили поехать именно в Чехию?

– Это был тот момент в жизни, когда человек сомневается в профессии, в правильном ли месте живет. Это своего рода кризис, наступающий к 30 годам. Как-то так все совпало, что мне тогда в моей профессии звукорежиссера не хватало творчества. Мне хотелось делать какие-то свои вещи, больше самовыражаться. Потом в какой-то момент я немножко устала от Москвы, от суеты, от перенаселенности, от постоянной беготни. Мой муж начал больше интересоваться кино. Мы думали, что сейчас хороший момент, что мы можем что-то поменять в нашей жизни, можем попробовать куда-то поехать – мы свободны. Можем чему-то поучиться. И постепенно мы узнавали от наших друзей, например, о том, что есть такая школа – FAMU (Академия исполнительских искусств в Праге. – Прим.РС). Мы знали о чешской кинематографии. Мы поехали на День открытых дверей в Чехию, узнали обо всем, о возможности учиться в Чехии бесплатно даже для иностранцев, если человек владеет чешским языком. Это тоже фактор, который влияет на выбор. Все сложилось в правильный момент. И появилось решение, которое было удачным, – попробовать. Мужа приняли с первого раза, меня – со второго. Конечно, вначале было довольно тяжело, были сомнения – правильно ли мы сделали, что уехали. Но результат, который есть сейчас, говорит о том, что это было правильное решение.

– О ваших сомнениях свидетельствует ваш короткометражный фильм о том, как иностранцы воспринимают Прагу. Довольно грустный фильм, мне кажется.

– Нет, я не согласна с тем, что он грустный. Я как раз в конце даю надежду, потому что драматургия этого фильма для меня строилась таким образом, что каждый иностранец, который переезжает в какую-то другую страну на долгое время, имеет три периода жизни в новой стране. Сначала человек вдохновлен, что все новое, все необычное. Потом, в какой-то момент, когда начинаются проблемы с языком, человек чувствует себя одиноко, не может найти работу, может быть, у него нет столько друзей, сколько было на родине. Но когда человек все больше и больше интегрируется, всегда наступает момент, и вот уже человек вписывается в культуру, находит работу, находит друзей. И если пережить этот кризис, всегда придет хорошее, наступит спокойствие. И как раз у моего фильма есть три части, которые соотносятся с тем, о чем я говорю. В конце один из героев говорит, что Прага прекрасна: здесь отличное образование, здесь прекрасно работает здравоохранение, и вообще, жизнь прекрасна. Это мой посыл. Я думаю, что мой фильм довольно позитивный. Я по крайней мере старалась его таким сделать.

– Почему вы выбрали именно мультипликацию?

– Как звукорежиссер я периодически делала звук для фильмов. Однажды делала звук для анимационного фильма, познакомилась с ребятами из "Шара" (Школа аниматоров-режиссеров в Москве. – Прим.РС) и была очень вдохновлена тем, что они делают. Побывала в студии. Мне показалось это очень близким. И поскольку я всегда интересовалась кинематографом, мне показалось, что это какой-то особый вид кинематографа, когда в анимационном фильме создается целиком весь мир. Мне это было очень интересно. Я попробовала дома что-то наанимировать. Я начала смотреть очень много авторской анимации. Меня в этом очень поддержал мой муж Саша, сказав: "Попробуй". Мы уже подумывали о FAMU, так как знали об этой академии от друзей. Я увидела, что там есть кафедра анимации. И поскольку я никогда не занималась рисунком, я не оканчивала художественной школы, мне пришлось очень много учиться. Но после поступления на FAMU этот мир меня поглотил. Первые два года я очень интенсивно занималась анимацией и рисунком. И я поняла, что это то, что меня вдохновляет, чем я могу заниматься целый день и забыть о времени.

Этот фильм Дарьи Кащеевой победил в конкурсе на лучший снимок в вертикальном формате – Nespresso Talents – в 2017 году

– Фильм "Дочь" для вас уже, видимо, прошлое, поскольку он уже снят, вы получили за него студенческий "Оскар", а теперь имеете шанс получить полноценный "Оскар". Над чем вы сейчас работаете? Каким будет ваш следующий фильм?

– Сейчас до сих пор много работы с "Дочерью", потому что нужно представлять свой фильм на международном уровне, ездить на фестивали. Эта работа продолжается, но у меня уже есть идея для следующего фильма. Я продолжаю свое обучение, потому что "Дочь" была бакалаврским фильмом, а сейчас я начала учебу в магистратуре и работаю над своим магистерским фильмом. И уже с нетерпением жду, когда у меня будет больше времени на то, чтобы сосредоточиться на сценарии. Это будет короткий анимационный фильм, где я буду экспериментировать с комбинацией, с техникой. Это будет комбинация кукольной анимации с пиксиляцией и живой акцией. Я хочу, чтобы у меня был актер, экспериментировать с анимацией человеческого тела и включением человеческих эмоциональных реакций. Это будет следующий эксперимент.

– О чем он будет?

– Я бы пока не хотела об этом говорить, потому что это все еще в самом начале. Когда о коротком анимационном фильме говорят словами, это не всегда передает то, о чем он на самом деле. Это очень визуальное искусство. Пока в моей голове скорее образы, чем какая-то история.

– Может быть, вы скажете тему или расскажете об одном из образов, которые у вас уже есть?

– Тема – отношение женщины к собственному телу, как она справляется с давлением общества, о том, что правильно, хорошо, красиво, как это должно быть.

​– Почему вы хотите говорить об этом?

– Потому что мне это близко. Поскольку над анимационным фильмом человек работает несколько лет, эта тема должна быть ему близка. Мне интересно о ней размышлять.

– Министр культуры Чехии объявил о том, что вам будет предоставлен статус постоянного места жительства в Чехии. Рады ли вы этому? Облегчит ли это вашу жизнь? Хотите ли вы в Чехии остаться?

– В Чехии у меня есть возможность снимать собственное авторское кино. Это подтвердила работа над "Дочерью". Мы получили грант от Фонда кинематографии на создание этого фильма. У меня был чешский продюсер, который мне помогал работать над фильмом чуть более профессионально, чем если бы речь шла просто о студенческом кино. На следующий фильм мы снова получили грант – на написание сценария и дальнейшую работу. Мы продолжаем работать с чешским продюсером. Так что сейчас у меня есть все возможности для того, чтобы заниматься любимым делом. Мои ближайшие планы – работать здесь над своим авторским фильмом. Если все дальше будет так же хорошо, если я буду удовлетворена своей работой, а пока так и есть, есть перспективы, то я бы хотела остаться здесь, чтобы заниматься любимым делом.