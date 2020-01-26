Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Культура

История отношений дочери и отца. Фильм россиянки номинирован на "Оскар"

Кадр из номинированного на "Оскар" анимационного фильма "Дочь"

Смотреть комментарии

Анимационный фильм "Дочь" россиянки Дарьи Кащеевой номинирован на "Оскар". В сентябре прошлого года он уже получил главную награду Американской киноакадемии – признан лучшим среди созданных студентами мультфильмов.

"Дочь" был снят для получения степени бакалавра в пражской Академии исполнительских искусств, где автор отмеченного наградой мультфильма учится и собирается продолжить обучение. После сообщения о номинации министр культуры Чехии Лубомир Заоралек пообещал, что Кащеева получит разрешение на постоянное место жительства в Чехии. До этого мультипликатор со своим мужем, тоже учащимся FAMU, имели лишь студенческие визы.

"Никогда в жизни я не могла себе представить, что такое возможно" – так режиссер отреагировала на новость о номинации на "Оскар". В интервью Радио Свобода она рассказывает о том, почему ее анимационный фильм получил уже столько наград по всему миру, а также о жизни в эмиграции и принятом решении уехать из Москвы.

– Ваш кукольный фильм – это рассказ девочки о том, как она переживает отношения с родителями. Он основан на ваших собственных переживаниях, на опыте, через который вы прошли?

– Это история об отношениях между дочерью и отцом. Рассказана она со стороны дочери и взгляда отца. В определенный момент я очень интересовалась психологией и читала, как детство и отношения с родителями влияют на нас, на взрослых. Мне кажется, иногда важно вспомнить детство, подумать об этом и проработать в себе эти воспоминания, и тогда можно что-то про себя понять. Поэтому я решила снять фильм на эту тему. Как раз в тот момент, когда я думала, о чем я буду писать, меня очень интересовала эта тема.

– Фильм помог вам преодолеть, может быть, травмы, вызванные детским восприятием и отношениями с родителями?

– Да, конечно! Я очень много думала об этом. Полтора года, пока я делала этот фильм, я думала о том, какими были мои отношения с родителями, каким было мое детство. Конечно, во многом я поняла своих родителей, их мотивацию, что происходило в наших отношениях. Я поняла, что очень часто в отношениях мы не можем друг другу уделять столько внимания, сколько мы друг от друга ожидаем. И от этого возникают недопонимание и обиды, которые очень важно обдумать, обговорить, не оставлять в себе, не замыкаться, а важно проживать эти моменты. И очень важно прощение.

– Ваш анимационный фильм, мне кажется, номинирован на "Оскар" не только из-за сюжета, но и благодаря форме. В отличие от довольно популярной в последнее время цифровой мультипликации, ваш фильм кукольный, главные герои не нарисованы, а сделаны вручную. Почему вы эту форму выбрали?

– Его особенность заключается не только в том, что он кукольный, ведь снимают много кукольных фильмов. Мне кажется, есть тенденция возвращения интереса к ручной работе. Особенность моего фильма еще и в том, что я использую движение ручной камеры, которая очень часто используется в игровом и документальном кино, но еще никогда не применялась в кукольном кино. Эту технику я использую не просто ради самой техники, она создает совсем другую атмосферу, другое ощущение от кукольного фильма. Она дает больше жизни, добавляет документальности и больше погружает зрителя в историю. Я думаю, что как раз именно соединение этой техники с этой темой очень хорошо работает, потому что история очень эмоциональная. Ручная камера и документальный стиль еще больше погружают зрителя в эту эмоциональную историю.

– В Чехии есть большая традиция кукольной мультипликации. Если бы вы не жили в этой стране, вы бы тоже обратились к ней или выбрали бы что-то другое?

– Мне всегда нравился стоп-моушен. Мне нравились и кукольные фильмы, и перекладка. Но стоп-моушен мне близок. Если бы я не жила в Чехии, я думаю, что где угодно, в любой стране я бы, скорее всего, пришла к стоп-моушену и с большой вероятностью делала бы кукольные фильмы. Но что касается Чехии – здесь мне очень помогло, что действительно есть большая традиция и есть люди, которые хорошо умеют делать кукольную анимацию и знают, как это делать, например, как ведущий моего фильма Майкл, очень опытный кукольный аниматор. Мне это очень помогло: я могла прийти к нему за советом. Наш продюсер Мартин тоже делал довольно много кукольных фильмов. В этом смысле, конечно, очень здорово, что здесь есть эта традиция и люди знают, как с этим работать.

– Когда вы несколько лет назад приехали в Чехию, вы выбрали для жизни не только эту страну, но и новую профессию. Почему вы уехали из России? Почему вы решили поехать именно в Чехию?

Дарья Кащеева
Дарья Кащеева

– Это был тот момент в жизни, когда человек сомневается в профессии, в правильном ли месте живет. Это своего рода кризис, наступающий к 30 годам. Как-то так все совпало, что мне тогда в моей профессии звукорежиссера не хватало творчества. Мне хотелось делать какие-то свои вещи, больше самовыражаться. Потом в какой-то момент я немножко устала от Москвы, от суеты, от перенаселенности, от постоянной беготни. Мой муж начал больше интересоваться кино. Мы думали, что сейчас хороший момент, что мы можем что-то поменять в нашей жизни, можем попробовать куда-то поехать – мы свободны. Можем чему-то поучиться. И постепенно мы узнавали от наших друзей, например, о том, что есть такая школа – FAMU (Академия исполнительских искусств в Праге. – Прим.РС). Мы знали о чешской кинематографии. Мы поехали на День открытых дверей в Чехию, узнали обо всем, о возможности учиться в Чехии бесплатно даже для иностранцев, если человек владеет чешским языком. Это тоже фактор, который влияет на выбор. Все сложилось в правильный момент. И появилось решение, которое было удачным, – попробовать. Мужа приняли с первого раза, меня – со второго. Конечно, вначале было довольно тяжело, были сомнения – правильно ли мы сделали, что уехали. Но результат, который есть сейчас, говорит о том, что это было правильное решение.

– О ваших сомнениях свидетельствует ваш короткометражный фильм о том, как иностранцы воспринимают Прагу. Довольно грустный фильм, мне кажется.

– Нет, я не согласна с тем, что он грустный. Я как раз в конце даю надежду, потому что драматургия этого фильма для меня строилась таким образом, что каждый иностранец, который переезжает в какую-то другую страну на долгое время, имеет три периода жизни в новой стране. Сначала человек вдохновлен, что все новое, все необычное. Потом, в какой-то момент, когда начинаются проблемы с языком, человек чувствует себя одиноко, не может найти работу, может быть, у него нет столько друзей, сколько было на родине. Но когда человек все больше и больше интегрируется, всегда наступает момент, и вот уже человек вписывается в культуру, находит работу, находит друзей. И если пережить этот кризис, всегда придет хорошее, наступит спокойствие. И как раз у моего фильма есть три части, которые соотносятся с тем, о чем я говорю. В конце один из героев говорит, что Прага прекрасна: здесь отличное образование, здесь прекрасно работает здравоохранение, и вообще, жизнь прекрасна. Это мой посыл. Я думаю, что мой фильм довольно позитивный. Я по крайней мере старалась его таким сделать.

– Почему вы выбрали именно мультипликацию?

– Как звукорежиссер я периодически делала звук для фильмов. Однажды делала звук для анимационного фильма, познакомилась с ребятами из "Шара" (Школа аниматоров-режиссеров в Москве. – Прим.РС) и была очень вдохновлена тем, что они делают. Побывала в студии. Мне показалось это очень близким. И поскольку я всегда интересовалась кинематографом, мне показалось, что это какой-то особый вид кинематографа, когда в анимационном фильме создается целиком весь мир. Мне это было очень интересно. Я попробовала дома что-то наанимировать. Я начала смотреть очень много авторской анимации. Меня в этом очень поддержал мой муж Саша, сказав: "Попробуй". Мы уже подумывали о FAMU, так как знали об этой академии от друзей. Я увидела, что там есть кафедра анимации. И поскольку я никогда не занималась рисунком, я не оканчивала художественной школы, мне пришлось очень много учиться. Но после поступления на FAMU этот мир меня поглотил. Первые два года я очень интенсивно занималась анимацией и рисунком. И я поняла, что это то, что меня вдохновляет, чем я могу заниматься целый день и забыть о времени.

Этот фильм Дарьи Кащеевой победил в конкурсе на лучший снимок в вертикальном формате – Nespresso Talents – в 2017 году

– Фильм "Дочь" для вас уже, видимо, прошлое, поскольку он уже снят, вы получили за него студенческий "Оскар", а теперь имеете шанс получить полноценный "Оскар". Над чем вы сейчас работаете? Каким будет ваш следующий фильм?

– Сейчас до сих пор много работы с "Дочерью", потому что нужно представлять свой фильм на международном уровне, ездить на фестивали. Эта работа продолжается, но у меня уже есть идея для следующего фильма. Я продолжаю свое обучение, потому что "Дочь" была бакалаврским фильмом, а сейчас я начала учебу в магистратуре и работаю над своим магистерским фильмом. И уже с нетерпением жду, когда у меня будет больше времени на то, чтобы сосредоточиться на сценарии. Это будет короткий анимационный фильм, где я буду экспериментировать с комбинацией, с техникой. Это будет комбинация кукольной анимации с пиксиляцией и живой акцией. Я хочу, чтобы у меня был актер, экспериментировать с анимацией человеческого тела и включением человеческих эмоциональных реакций. Это будет следующий эксперимент.

– О чем он будет?

– Я бы пока не хотела об этом говорить, потому что это все еще в самом начале. Когда о коротком анимационном фильме говорят словами, это не всегда передает то, о чем он на самом деле. Это очень визуальное искусство. Пока в моей голове скорее образы, чем какая-то история.

– Может быть, вы скажете тему или расскажете об одном из образов, которые у вас уже есть?

– Тема – отношение женщины к собственному телу, как она справляется с давлением общества, о том, что правильно, хорошо, красиво, как это должно быть.

– Почему вы хотите говорить об этом?

– Потому что мне это близко. Поскольку над анимационным фильмом человек работает несколько лет, эта тема должна быть ему близка. Мне интересно о ней размышлять.

Главный персонаж мультфильма – Лайка
Смотри также

В космосе был труп

– Министр культуры Чехии объявил о том, что вам будет предоставлен статус постоянного места жительства в Чехии. Рады ли вы этому? Облегчит ли это вашу жизнь? Хотите ли вы в Чехии остаться?

– В Чехии у меня есть возможность снимать собственное авторское кино. Это подтвердила работа над "Дочерью". Мы получили грант от Фонда кинематографии на создание этого фильма. У меня был чешский продюсер, который мне помогал работать над фильмом чуть более профессионально, чем если бы речь шла просто о студенческом кино. На следующий фильм мы снова получили грант – на написание сценария и дальнейшую работу. Мы продолжаем работать с чешским продюсером. Так что сейчас у меня есть все возможности для того, чтобы заниматься любимым делом. Мои ближайшие планы – работать здесь над своим авторским фильмом. Если все дальше будет так же хорошо, если я буду удовлетворена своей работой, а пока так и есть, есть перспективы, то я бы хотела остаться здесь, чтобы заниматься любимым делом.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG